TEST du disque dur 2 To Seagate Game Drive for Xbox Star Wars Jedi: Fallen Order

Sur les Xbox One, Xbox One S et Xbox One X, il est possible de rajouter un disque dur externe pour y mettre du contenu multimédia ou bien pour y installer ses jeux. Avec le Game Drive for Xbox 2 To, Seagate propose une solution offrant une belle capacité (environ cinquante jeux d'après le constructeur) et surtout une décoration aux couleurs du dernier jeu d'Electronic Arts, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Le Game Drive for Xbox Star Wars Jedi: Fallen Order est donc un disque dur qui allie efficacité et design sympa.

Avec ce produit, Seagate vise les joueurs qui ne veulent pas se compliquer la vie et se procurer un produit prêt à l'emploi dédié à leur console. Ici, dès le packaging, il est impossible de se tromper, le produit est dédié à la famille des consoles Xbox One. Ce modèle étant aux couleurs de Star Wars, il y a même un petit logo Disney qui s'est glissé en bas à droite de la boîte. Cible oblige, sur les informations disponibles, point de vitesse de transfert ou autres chiffres faisant rêver les plus hardcore d'entre nous, mais plus simplement la mise en avant de la capacité du disque dur, de sa simplicité d'installation « plug'n play », de la connectique USB et du nombre de jeux installables. Via son emballage ajouré, il est possible de bien voir le disque dur décoré par un magnifique dessin stylisé représentant un soldat d'élite impérial (Purge Trooper).

À l'intérieur de la boîte se trouve un câble tressé USB 3.0 vers Micro USB Type-B de 45 centimètres. Pour l'avoir torturé pendant notre test, nous pouvons affirmer qu'il est très résistant, c'est un bon point. Enfin, il y a le disque dur en lui-même. C'est un modèle 2,5" qui tourne à 5 400 tours par minutes et n'est pas particulièrement bruyant. Il mesure 11,6 x 7,9 x 1,3 cm pour un poids de 134 g. Sa décoration est vraiment très réussie et, même sans être fan, c'est un bel objet qui flatte la rétine. Une fois connecté, le Game Drive for Xbox est immédiatement reconnu par la console et il suffit de le formater pour qu'il soit opérationnel. Du côté des performances, les résultats sont très satisfaisants avec des vitesses maximales de lecture de 137,88 Mo/s et de 132,16 Mo/s en écriture. En pratique, il est un poil plus rapide que le disque dur interne et fait gagner jusqu'à quelques minutes sur l'installation des jeux gourmands (ceux qui prennent plusieurs dizaines de minutes à s'installer). En mode « médias », nous avons fait des captures de vidéos en 4K - sur une durée d'une heure - sans aucun souci. Bref, ce disque dur fait parfaitement ce pour quoi il a été conçu.

Le Game Drive for Xbox Star Wars Jedi: Fallen Order est donc un disque dur qui allie efficacité et design sympa. Nous l'avons testé pendant un mois plein et n'avons, techniquement, rien trouvé à lui reprocher. Cela dit, il faut quand même signaler qu'il est un poil plus cher qu'un disque dur Seagate avec les mêmes caractéristiques (en dehors du design). À noter, il existe une autre version limitée de ce disque dur, aux couleurs de Gears of War, mais elle n'est pas aussi facile à trouver.

Les plus Un beau design

Capacité de stockage

Plug'n Play

Câble de connexion solide Les moins Le prix un poil trop haut.