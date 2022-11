God of War Ragnarök : Seagate dévoile un disque dur de 2 To aux couleurs du jeu

Aujourd'hui sort God of War Ragnarök, suite de God of War (2018) qui avait su marquer les joueurs sur PlayStation 4 puis PC. Cette fois, le titre de Santa Monica Studio et Sony est disponible sur PS5 et PS4, et Seagate profite de l'occasion pour lancer un nouveau disque dur sous licence officielle.

Comme pour Horizon Forbidden West, les joueurs peuvent craquer pour ce disque dur externe de 2 To aux couleurs de God of War Ragnarök. Pas de Kratos et d'Atreus ici, seulement des animaux, un ours et un loup les représentant. Seagate précise que le disque dispose également d'un éclairage LED RGB personnalisable et qu'il fonctionne en plug & play grâce à sa connectique USB 3.2 de 1re génération (USB 3.0). Attention cependant, il s'agit là d'un disque dur de stockage, permettant d'enregistrer des jeux PS5, mais pas de les lancer. Pour ça, il faudra d'abord les transférer sur la SSD de la console, mais cela évite au moins d'avoir à les retélécharger. Les jeux PS4 fonctionnent quant à eux très bien sur ce disque.

Le disque dur externe pour PS4 et PS5 aux couleurs de God of War Ragnarök sera disponible dans le courant du mois de novembre, contre 155,99 € (prix conseillé) avec une garantie de trois ans. Vous pouvez retrouver d'autres disques durs de Seagate sur Amazon.

