Horizon Forbidden West : Seagate dévoile des disques durs sous licence officielle

Dans trois petits jours sortira Horizon Forbidden West, nouveau jeu d'aventure de Guerrilla Games avec Aloy dans un monde futuriste habité par des machines. Que ce soit en version physique ou dématérialisée, le titre demandera quelques gigaoctets de libres sur votre console de salon, l'occasion pour Seagate de sortir de nouveaux disques durs.

Le constructeur dévoile en effet un Game Drive externe sous licence officielle Sony, compatible PlayStation 4 et PS5, avec 2 ou 4 To d'espace de stockage, un modèle très sobre qui permettra d'installer le jeu du moment et quelques autres titres en plus. Bon, ce modèle n'est pas spécialement neuf, mais il est cette fois certifié compatible avec la PS5 de Sony, même s'il ne sert que de stockage, car oui, il faudra quand même transférer les jeux sur le SSD de la console pour jouer. La vraie nouveauté de la journée, c'est que Seagate dévoile également le Game Drive Édition limitée Horizon Forbidden West, en 2 ou 5 To cette fois, un disque dur externe blanc qui arbore un très bel artwork d'Aloy.

Il faudra compter entre 99,99 € (2 To) et 149,99 € (4 To) pour le Game Drive classique et entre 124,99 € (2 To) et 199,99 € (5 To) pour le Game Drive Édition limitée Horizon Forbidden West, qui seront disponibles à partir du mois de mars 2022. Le jeu de Guerrilla Games est en précommande à 65,99 € sur Amazon.

