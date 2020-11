Xbox : Seagate dévoile un disque dur externe Halo: Master Chief Limited Edition

Vous le savez, la Xbox Series X embarque un SSD interne de 1 To, contre 512 Go pour la Xbox Series S, il sera possible d'étendre l'espace de stockage avec la Carte d'extension de stockage Seagate 1 To qui coûte un bras, mais le constructeur propose des disques durs externes qui seront là pour stocker davantage de jeux.

Et justement, Seagate dévoile cette semaine le Game Drive for Xbox Halo: Master Chief Limited Edition, un disque dur à l'effigie du Master Chief en édition limitée qui devrait ravir les fans de Halo et du Spartan John-177. Un produit qui sera accompagné d'autocollants et proposé en version 2 ou 5 To, permettant de stocker environ 50 jeux (avec une moyenne de 35 à 50 Go par jeu) et évidemment compatible avec Xbox Series X et S, mais aussi les Xbox One et PC. Seagate affirme que le disque permet « aux joueurs d'accéder à leurs aventures Halo en moins de deux minutes via Xbox OS », avec un port USB 3.1 de 1re génération qui fait office d'alimentation. Vous pouvez retrouver davantage de visuels sur la seconde page.

Le Game Drive for Xbox Halo: Master Chief Limited Edition est proposé à 99,99 € dans sa version 2 To ou contre 159,99 € avec 5 To d'espace de stockage, ce qui reste quand même bien plus abordable que la Carte d'extension officielle. Un revêtement qui coûte quand même un peu plus cher que la normale, le Game Drive pour Xbox vert simple de 2 To est vendu 79,99 € sur Amazon.fr.