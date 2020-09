Xbox Series X : déplacer un jeu d'un HDD ou SSD vers sa console, ce n'est pas si long, l'intérêt de la carte d'extension Seagate limité ?

À l'heure des jeux modernes pouvant peser des centaines de giga-octets, l'espace du disque dur d'une console est un vrai problème. La Xbox Series X, qui ne proposera finalement que 802 Go utilisables, nous demandera ainsi obligatoirement d'utiliser une carte d'extension de stockage Seagate de 1 To à 269 € pour pouvoir lancer des jeux directement depuis un SSD externe. Les disques externes USB sont compatibles, mais permettent seulement de stocker des titres next-gen, et faire tourner des jeux rétrocompatibles avec des performances moindres.

Mais si la solution pour économiser la coquette somme que coûte la carte d'extension, c'était donc de conserver les données sur un HDD ou SSD externe, et de simplement les transférer vers le SSD de sa Xbox Series X en cas de besoin ? En effet, le plus embêtant est de devoir retélécharger les jeux à chaque fois que nous en avons besoin, mais simplement les récupérer depuis un disque externe, cela demande beaucoup moins de temps. Jeffrey Grubb de VentureBeat s'est posé la question, et comme sa rédaction a pu essayer la console avant l'heure, il est passé de la théorie à la pratique avec Assassin's Creed Origins, qui pèse 49 Go. Les résultats sont assez impressionnants, même avec un simple HDD USB 3.0, car les transferts ne sont qu'une affaire de minutes.

Depuis Vers Durée SSD USB 3.0 SSD Xbox Series X 2:18:53 HDD USB 3.0 SSD Xbox Series X 7:46:03 SSD Xbox Series X SSD USB 3.0 04:33:10 SSD Xbox Series X HDD USB 3.0 10:36:78

Bien évidemment, transférer ses jeux à chaque fois que nous voulons les lancer reste plus contraignant qu'avoir une carte d'extension de stockage Seagate, mais si vous ne voulez pas mettre le prix, l'alternative reste intéressante. Surtout que, mine de rien, avec 800 Go embarqués dans la Xbox Series X, il y a de quoi faire. La gestion de l'espace sera plus compliquée avec les 512 Go (avant que l'OS et les fichiers système ne prennent de la place) de la Xbox Series S, mais il faudra faire avec pour ne payer que 299,99 €.