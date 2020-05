PS4 : un modèle Pro, un casque Gold et un disque dur externe Seagate en édition limitée The Last of Us Part II annoncés

La machine marketing est bel et bien en route pour The Last of Us Part II, qui a eu droit récemment à une bande-annonce et un premier making of centré sur son scénario. Pour bien accompagner sa venue le mois prochain, Sony Interactive Entertainment ne va bien entendu pas lésiner sur les moyens et vient donc d'annoncer un modèle de PS4 Pro en édition limitée aux couleurs du jeu de Naughty Dog.

Bon, pour les couleurs, nous repasserons puisque la console est entièrement recouverte d'un noir mat, mais elle arbore sur son capot une gravure du tatouage d'Ellie du plus bel effet. D'une capacité de 1 To, elle sera livrée avec une DualShock 4, The Last of Us Part II au format physique et un code pour du contenu numérique (thème dynamique, avatars, etc.). Les précommandes ouvrent dès aujourd'hui chez les revendeurs participants à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et au Japon, au prix de 399,99 $ / 499,99 $CA / 39 980 ¥.

Si jamais vous ne désirez que la DS4 Steel Black dont le pavé tactique et la poignée droite sont décorés, ce sera également possible de l'acheter à part contre 64,99 $ / 74,99 $CA. Un casque Gold sans fil et un disque dur externe Seagate 2 To (il faudra bien ça vu la taille du jeu) arborant eux aussi le tatouage en forme de fougère seront quant à eux vendus respectivement 99,99 $ / 119,99 $CA / 12 000 ¥ et 89,99 $ / 114,99 $CA / 10 527 ¥.

Tous ces produits paraîtront à la sortie de The Last of Us Part II le 19 juin prochain, et en attendant, vous pouvez retrouver des visuels de chacun d'eux en page suivante.