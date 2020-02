TEST du WD_Black P10 : un disque dur gaming portable de 2 To par Western Digital

Avec le WD_Black P10, Western Digital propose un disque dur destiné aux gamers qu'ils soient sur consoles ou sur un PC. Avec ses 2 To officiels de capacité, soit 1,81 To en réalité, il peut accueillir pas moins d'une cinquantaine de jeux et bien plus de vidéos ou autres contenus multimédias.

Le WD_Black P10 est un disque dur au look original qui ne laissera personne indifférent.



Dès le packaging, l'aspect classieux s'impose avec une couleur noire omniprésente et une écriture stylisée hacking de couleur orange pour les points importants et une blanche pour tout le reste. Sobre, mais moderne, la boîte se remarque dans les rayons et donne envie de la prendre en mains. Une photo du disque dur est imprimée, avec un vernis sélectif brillant, sur la face avant et sur le côté, pour montrer sa finesse. Toutes les informations importantes sont disponibles d'un seul coup d'œil (vitesse max, compatibilité, contenu de la boîte, etc.) et le logo indiquant que le disque dur est garanti trois ans est bien mis en avant. Bref, le marketing chez Western Digital fait bien son travail.

Le WD_Black P10 se démarque clairement de la concurrence grâce à un look très original avec un boîtier métallique crénelé faisant penser à une caisse militaire. Avec des dimensions plutôt réduites de 11,7 x 8,7 x 1,2 cm et son poids plume de 140 g, il est vraiment facile à transporter, même dans une poche. Les quatre patins antidérapants stabilisent vraiment très bien le disque dur, quelle que soit la surface plane où il est posé, et absorbent parfaitement les vibrations. Le câble USB Type-A vers micro USB Type-B mesure 45 cm, ce qui peut paraître un poil court, mais convient globalement à la plupart des cas. Contrairement au Game Drive for Xbox 2 To de Seagate, ici, le câble n'est pas tressé, ce qui le rend plus rigide et certainement moins résistant à terme. À noter, il n'y a pas de housse de transport, ce qui est vraiment dommage.

Du côté des performances, avec ses 5 400 t/min, le WD_Black P10 est vendu avec comme argument une vitesse théorique de 140 Mo/s. Lors de nos essais, nous l'avons soumis à ATTO Disk Benchmark et les résultats sont plutôt bons, avec une vitesse médiane constatée de 124,27 Mo/s en écriture et 128,16 Mo/s en lecture, le plaçant dans la moyenne de sa catégorie. Lors de nos essais, la température n'a pas dépassé les 46°C, ce qui laisse penser que le système de refroidissement passif, via la coque métallique, fonctionne bien. Comme toujours, pour le test sur console, nous l'avons connecté à une Xbox One X et une PS4 Pro. Dans les deux cas, le disque a été reconnu sans problème, offrant des temps de chargement ou de lecture sensiblement identiques à ceux des disques durs internes, ce qui est le minimum attendu.

Le WD_Black P10 est un disque dur qui offre un look original, un encombrement réduit et des performances qui, si elles ne sont pas les meilleures de sa catégorie, restent réellement très bonnes. S'il est facile à transporter, l'absence de pochette de transport est un point négatif qui, additionné à un prix un peu élevé plombe un peu la note globale. Pour autant, l'objet est vraiment très joli et saura séduire qui a envie d'un peu d'originalité.

Les plus Un beau design

Patins antidérapants efficaces

Capacité de stockage

Plug and Play Les moins Pas de housse de transport

Prix un peu élevé