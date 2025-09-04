007 First Light : date de sortie, gameplay, édition collector, voici le résumé du State of Play

Les fans de James Bond avaient rendez-vous hier soir pour assister à un State of Play entièrement consacré au jeu d'action, d'aventure et d'infiltration d'IO Interactive (Hitman). Le studio danois a profité de l'évènement pour dévoiler un tas d'informations sur 007 First Light, dont sa date de sortie, ses mécaniques de gameplay et sa Legacy Edition.

007 First Light détaille son gameplay





007 First Light nous fera voyager en Slovaquie pour participer à un tournoi d'échecs ainsi qu'à Londres pour assister à un gala, James Bond devra ainsi se fondre dans la masse et apprendre les bases de l'espionnage. Les développeurs mettent en avant l'Approche Créative, qui permettra aux joueurs d'atteindre leurs objectifs selon leurs envies, que ce soit en usant de furtivité ou d'action :

Spycraft



La furtivité et l'observation sont aussi puissantes que n'importe quelle arme de l'arsenal de Bond. Qu'il s'agisse d'écouter des conversations importantes, de voler des objets essentiels, d'inspecter l'environnement à la recherche d'indices cachés, ou de recueillir des informations cruciales, ces mécaniques ouvrent de nouvelles voies et opportunités dans chaque mission. Instinct



Une fonctionnalité signature du gameplay de 007 First Light, offrant aux joueurs une ressource polyvalente pour renverser la situation dans n'importe quelle circonstance. Bond peut utiliser son instinct pour amener ses ennemis à se retrouver dans des situations vulnérables, se tirer d’affaire en bluffant lorsqu’il est repéré, ou aiguiser sa concentration pour gagner en précision et en puissance lors des combats. Cette mécanique reflète la vivacité d'esprit et la capacité d'adaptation de Bond, permettant aux joueurs de réagir aux imprévus avec style et maîtrise. Gadgets



Les gadgets de la section Q sont au cœur de l'arsenal de Bond dans 007 First Light et sont intégrés en continu au gameplay. Qu'il s'agisse de pirater ou de crocheter des serrures, de créer des diversions ou de neutraliser des cibles, ces outils polyvalents ouvrent de nouvelles possibilités en matière de furtivité, de diversion et d'improvisation tactique dans toutes les missions. Au fil de leur progression, les joueurs débloqueront de nouveaux gadgets, enrichissant ainsi leur équipement et leurs stratégies pour faire face aux défis qui les attendent. Combats



Les combats dans 007 First Light sont conçus pour être rapides, fluides et fidèles au personnage de Bond, mêlant tirs à distance précis, combats au corps à corps viscéraux et un système d'escalade unique qui reflète son usage mesuré de la force. Dans les combats rapprochés, Bond peut effectuer des neutralisations dynamiques, des projections et des parades spectaculaires et dignes du cinéma, en tirant souvent parti de l'environnement. Lorsque les ennemis recourent à la force meurtrière, Bond obtient son permis de tuer, débloquant son expertise en matière de tir avec des armes à feu qui s'intègrent parfaitement dans le déroulement de l'action. Cette alternance entre combat à distance et combat au corps à corps, enrichie par les gadgets de Bond, garantit que chaque confrontation reste personnelle, réactive et fidèle à l’imaginaire de 007. En plus de la liberté offerte par l’Approche Créative, 007 First Light propose des cinématiques spectaculaires caractéristiques de la franchise Bond. Comme le montre la présentation approfondie du gameplay, les joueurs vivront des moments palpitants et haletants : courses-poursuites à grande vitesse, fusillades spectaculaires, combats à bord d'un avion piraté et sauts dans le vide. Ces scènes époustouflantes ont été conçues pour retranscrire le danger, l'élégance et le spectaculaire propre à l'univers de Bond, tout en illustrant son évolution en agent d'élite capable de relever tous les défis qui se présentent à lui.

Le casting de 007 First Light dévoilé





IO Interactive a également dévoilé le casting de 007 First Light. Patrick Gibson (Dexter: Original Sin, The OA) incarnera ce jeune James Bond, il sera accompagné de Priyanga Burford (M), Alastair Mackenzie (Q) et Kiera Lester (Miss Moneypenny). En plus de ces personnages emblématiques de la franchise, nous découvrirons John Greenway, mentor de James incarné par Lennie James (Fear the Walking Dead, Save Me) ou encore Miss Roth (Noemie Nakai).

Le contenu des éditions Deluxe et Legacy dévoilé





Les précommandes de 007 First Light sont lancées avec une mise à niveau gratuite vers l'édition Deluxe en guise de bonus. Celle-ci comprend un accès anticipé de 24 heures, des skins resplendissantes pour le briquet, les oreillettes, le téléphone et le stylo, une skin d'arme exclusive et les tenues Jour des morts, Explorateur du désert, Ancre silencieuse et Agent élégant. Une Legacy Edition collector a également été dévoilée (sauf pour Switch 2) et inclura le jeu, l'édition Deluxe, la skin d'arme exclusive Pistolet Doré, la tenue Costume d'or et d'obsidienne, une figurine du Pistolet d'Or avec son socle et un compartiment secret, un certificat d'authenticité et un steelbook aimanté. Comptez 69,99 € pour le jeu, 79,99 € pour l'édition Deluxe et 299,99 € pour la Legacy Edition, les précommandes sont déjà lancées sur Amazon.

Quand sortira 007 First Light ?





La date de sortie de 007 First Light est fixée au 27 mars 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Vous pourrez obtenir la skin d'arme Pistolet d'Or et la tenue En Service en créant un compte IOI.