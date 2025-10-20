007 First Light : une grande artiste américaine choisie pour la chanson thème ?

La franchise James Bond est très codifiée au cinéma. L'acteur incarnant l'espion du MI6 doit être anglais, il a des gadgets improbables et les amateurs d'automobiles attendent de découvrir quel nouveau bolide l'agent 007 va utiliser pour ses missions. Mais il y a un autre élément majeur dans les films : la chanson thème, qui marque autant les spectateurs que le film lui-même. Tout le monde a encore en tête la chanson Skyfall d'Adele, et sinon, c'est cadeau. IO Interactive développe un jeu vidéo avec un jeune James Bond, et il devrait y avoir là aussi une chanson thème.

Lana Del Rey en intro de 007 First Light ?





Comme l'ont remarqué des internautes de Reddit, Lana Del Rey a déposé la chanson First Light à l'ASCAP, l'association américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique. Le dépôt a été effectué sous son véritable nom, Elizabeth Grant, avec Universal Music. Un tel titre laisse suggérer que Lana Del Rey pourrait interpréter la chanson thème de 007 First Light, sobrement nommée First Light.

Lana Del Rey prend sa revanche





Chose amusante, Lana Del Rey avait déjà écrit une chanson thème pour Spectre en 2015, mais c'est Writing's on the Wall de Sam Smith qui avait été choisie pour le film de Sam Mendes. Dernièrement, c'est Billie Eilish qui avait chanté No Time to Die pour le film éponyme, et de grands noms de la musique ont déjà écrit des titres pour la saga James Bond, à l'instar de Paul McCartney, Tina Turner ou encore Madonna. Lana Del Rey n'est pas la seule grande artiste à ne pas avoir été sélectionnée, Johnny Cash avait enregistré une chanson pour Opération Tonnerre, refusée par la production au profit d'un titre de Tom Jones.

Pour l'instant, IO Interactive n'a pas commenté ce possible leak. La date de sortie de 007 First Light est fixée au 27 mars 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Vous pouvez le précommander à 69,90 € chez Leclerc.

