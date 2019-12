24H sur GAMERGEN.COM : notre TOP 5 de 2019, Baby Sonic dévoilé, et le DLC de Kingdom Hearts III détaillé

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 27 décembre 2019 ?

Certains membres de notre équipe vous ont livré leur TOP 5 de l'année 2019. À côté de cela, une nouvelle bande-annonce de Sonic le film a dévoilé notre héros quand il était bébé, et Square Enix a fait un point sur le DLC Re:Mind de Kingdom Hearts III.

Dans le reste de l'actualité, l'Epic Games Store a exhibé le jeu gratuit du moment, Nintendo a fait le point sur les titres à ne pas louper sur l'eShop de la Switch, la prochaine saison de Mario Kart Tour se passera à Tokyo, One Piece: Pirate Warriors 4 a eu droit à du gameplay, et un animé Yo-Kai Watch a été annoncé.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment : CRITIQUE de Les Enfants du Temps : Weathering with You, entre romance adolescente et fable écologique fataliste