A Plague Tale: Requiem, les notes de la presse anglophone

C'est ce mardi 18 octobre qu'Asobo Studio et Focus Entertainment sortent enfin A Plague Tale: Requiem, une suite à l'aventure d'Amicia et Hugo qui est passée entre les mains des médias et dont vous pouvez retrouver nos impressions en fin d'article. Du côté de la presse anglophone, quel est le verdict ?

Eh bien, dans l'ensemble, il a été plutôt bien reçu par nos confrères, bien qu'il y ait des exceptions comme vous pouvez le voir rien qu'à la note de VGC, apparemment bien remonté contre les performances techniques du jeu et son IA. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est la beauté visuelle du titre, sans surprise. Certains louent les possibilités d'approches mêlant action et discrétion, qui permettent de varier le gameplay, bien que le testeur d'IGN aurait apprécié une plus grande prise de risque. Plus qu'une suite pour certains, le périple narratif des De Runes jonché de rats a bien été apprécié, aussi déprimant puisse-t-il être.

Si vous souhaitez découvrir par vous-mêmes A Plague Tale: Requiem, il est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch en Cloud Version, vendu 44,99 € sur Amazon en plus d'avoir intégré le Xbox Game Pass day one.