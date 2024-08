AirGPU / CloudDeck : un nouvel acteur propose du cloud computing et cloud gaming légèrement différent

Nous avions déjà eu l’occasion de vous décortiquer les options proposées par Stuf ou Shadow, les entreprises françaises. Nous restons en Europe, mais cette fois la compagnie est localisée aux Pays-Bas. Deux options bien différentes sont disponibles (le tout fonctionne avec le logiciel Moonlight). AirGPU est une plateforme de cloud computing, comme les concurrents cités ci-dessus, mais vous ne payez pas la prestation en abonnement mensuel. Ici la facturation se fait à l’heure, avec un coût qui varie en fonction de la configuration matérielle qui vous convient. Idéale si vous avez un besoin ponctuel d’une machine à distance, mais la facture peut rapidement monter s’il vous faut plusieurs heures d'utilisation par jour. Techniquement il n’y a rien à redire, tout fonctionne parfaitement et sans aucun glitch visuel (nous l’avons utilisé de nombreuses heures tout en streamant sur les chaînes de Gamergen).

Voici quelques détails sur les prix et PC accessibles, que vous pouvez retrouver sur le site AirGPU (en anglais) :

Côté Nvidia :

GPU GeForce GTX 1080 / 4 vCPUs / 16 GO de RAM (prix de 0.75$ /heure)

GPU GeForce RTX 3080 / 8 vCPUs / 32 GO de RAM (prix de 1.15$ /heure)

Côté AMD :

GPU Radeon RX 6600 / 8 vCPUs / 16 GO de RAM (prix de 0.75$ /heure)

GPU Radeon RX 6800 / 12 vCPUs / 28 GO de RAM (prix de 1.45$ /heure)

Si vous êtes prêt à tenter l'expérience, voici le lien permettant de souscrire au service.



L’autre option est une souscription mensuelle pour une offre plus similaire à du cloud gaming (à l’instar de GeForce Now). CloudDeck propose une configuration similaire au Steam Deck de Valve. Il faut compter sur un matériel CPU de 4 Cores, 8 Threads cadencés à 3.7 Ghz, l’équivalent d’une AMD Radeon RX 6600, de 16 GB de RAM et d’un espace de stockage de 250 GO en SSD. Le tout pour un prix de 20€ par mois. Pas de quoi faire tourner des jeux gourmands graphiquement (tels que Cyberpunk ou Avatar), mais suffisant pour jouer à la majorité des jeux du catalogue Steam.

Tout comme la console de Valve, vous pouvez également sortir de l’interface Steam pour accéder au système d’exploitation qui fait tourner la machine. Dès lors, l’offre s’apparente à du cloud computing, sachant que vous pouvez utiliser l’OS comme un véritable ordinateur. Toutefois, cela tourne sous un environnement Linux Nobara, ce qui peut désorienter les aficionados de Windows (bien qu’on retrouve ses marques assez facilement).

Cependant, la compatibilité de certains jeux peut nécessiter de bidouiller les options de paramétrage. Nos tests ont démontré qu'il est préférable d'avoir des notions techniques pour corriger des problèmes. Il faut notamment s'appuyer sur le site internet ProtonDB (généralement en anglais), afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un jeu ou des paramètres à modifier pour le lancer sans accroc. Sachant que le service est encore à l'état d'accès anticipé, ceci explique cela...

