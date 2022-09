Shadow PC : l'option Power bientôt en précommande, enfin de la puissance dans le cloud !

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Shadow est un service de cloud computing permettant de streamer un PC à distance, ce qui vous permet d'afficher un PC Gamer Windows sur n'importe quel écran (smartphone, tablette, Android TV, PC, Mac...). Cela fait maintenant plus de 4 ans (voir article) que rien n'avait bougé du côté des configurations proposées et si vous aviez précommandé une des offres fantômes Infinite et Ultra et que vous continuez à attendre, votre patience ira sans doute rejoindre les lignes du Guinness Book Word Records 2023 (le temps d'être édité) puisqu'elles ne seront jamais honorées et qu'elles sont remplacées par l'offre Power.

Pour rappel, l'offre Power est une option à activer sur son compte Shadow au prix de 14,99 € par mois, qui se rajoute au 29,99 € de l'abonnement standard (soit 44,98 € au total) pour avoir une configuration plus musclée :

CPU AMD EPYC™ 7543P avec 4 cœurs et 8 threads ;

Les cartes NVIDIA GeForce RTX de classe 3070 ;

Les cartes graphiques pour professionnel équivalentes développées par NVIDIA ;

Les derniers GPU AMD basés sur l’architecture RDNA 2, notamment l’AMD Radeon PRO V620 développé pour le cloud computing et le cloud gaming ;

16GO de RAM.

L'option Power de Shadow sera donc disponible le 26 octobre (en quantité limitée) et en précommande dès le 20 septembre. Shadow profite également de l'occasion pour confirmer son déploiement au Canada, en Autriche le 15 septembre prochain ainsi que cet automne en Italie, en Espagne, en Suède et au Danemark.

Nous le rappelons à toutes fins utiles, le stockage n'est pas compris dans l'option Power, vous devrez vous contenter d'un SSD de 256 Go. Si vous souhaitez en rajouter, il faudra débourser 3 € de plus par mois pour obtenir du stockage supplémentaire, cela s'effectue par paliers de 256 Go avec une limite de 3 x 256 G. En clair, avoir 1 To vous coûtera donc 9 € de plus sur votre facture, soit 53,98 € par mois.

L'option Power sera déployée par vagues régulières (à la Meta ?), en apparaissant comme disponible ou indisponible selon le territoire. Aucune liste d'attente n'est prévue et sachez que les joueurs ayant précommandé les offres Ultra et Infinite ne seront pas prioritaires dans l'activation du 26 octobre prochain afin de ne pas empêcher les nouveaux utilisateurs d'en profiter. Pour autant, ceux dont les précommandes n'ont pas été honorées pourront éventuellement bénéficier d'un accès anticipé début octobre à un tarif réduit (9,99 € contre 14,99 €) qui restera inchangé après l'activation du 26 octobre. Shadow communiquera la date exacte de l'accès anticipé directement aux principaux concernés.

En parlant de communication, un Shadow News spécial sera diffusé en direct le 6 septembre à 18h00 sur la chaîne Twitch Shadow France. Vous souhaitez en savoir plus sur le service Shadow ? Vous pouvez lire notre article qui lui est consacré et, cerise sur le Shadow, nous vous expliquons même comment jouer en réalité virtuelle sans PC.

