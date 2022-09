AirPods Pro (2ᵉ génération) : les écouteurs améliorés officialisés, découvrez leurs prix, date de sortie et nouvelles fonctionnalités

Souvent considérés comme les meilleurs écouteurs sans fil du marché, les AirPods Pro n'ont pas connu d'évolution depuis 2019, au contraire des AirPods qui en sont eux à leur troisième version. Les choses ont changé à l'occasion de la dernière conférence d'Apple, qui a dévoilé les AirPods Pro (2ᵉ génération).

Ces modèles améliorés profiteront d'une puce H2 aux performances audios supérieures, d'une réduction active de bruit renforcée, d'un audio spatial personnalisable en fonction de la forme de notre crâne, de commandes tactiles sur les tiges des écouteurs pour la lecture multimédia et le contrôle du volume, d'un boîtier de charge retravaillé et d'un kit d'embouts agrandi par une taille supplémentaire.

Une qualité audio de pointe

Intégrée à un boîtier compact et léger, la nouvelle puce H2 met sa puissance au service d’une expérience d’écoute exceptionnelle et offre une réduction du bruit jusqu’à deux fois plus efficace que sur les AirPods Pro de première génération. Dotés d’un nouveau transducteur audio faible distorsion et d’un nouvel amplificateur conçu sur mesure, les AirPods Pro délivrent désormais des basses plus riches et un son d’une clarté irréprochable sur une plage de fréquences plus étendue. Et puisqu’une expérience d’écoute n’est optimale qu’avec un ajustement confortable pour les oreilles, les écouteurs incluent une nouvelle taille d’embout encore plus petite, pour permettre à davantage de personnes de profiter de la magie des AirPods Pro.

Le mode Transparence permet aux utilisateurs de rester conscients de ce qu’il se passe autour d’eux. Avec Transparence adaptative, cette fonctionnalité appréciée des utilisateurs va encore plus loin. La puissance de la puce H2 rend possible le traitement sur l’appareil, qui permet de réduire les bruits ambiants importants — la sirène d’une ambulance, les nuisances provoquées par des travaux ou même le son des enceintes en concert —, pour optimiser le confort d’écoute au quotidien.

Un son précis et immersif

L’audio spatial personnalisé rend l’écoute avec les AirPods encore plus immersive. Les utilisateurs perçoivent chacun des sons, en fonction de la taille et de la forme de leur tête et de leurs oreilles. Ils peuvent utiliser la caméra TrueDepth de leur iPhone pour créer un profil personnel pour l’audio spatial et ainsi bénéficier d’une expérience d’écoute sur mesure. Écouter de la musique et regarder des films ou des séries TV en audio spatial personnalisé, avec le suivi dynamique des mouvements de la tête, est possible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Des fonctionnalités pratiques

L’expérience d’écoute magique si appréciée des utilisateurs gagne encore en qualité avec la nouvelle génération d’AirPods Pro. Le jumelage instantané avec tous les appareils Apple rend la configuration plus simple que jamais, et la nouvelle section des réglages iOS consacrée aux AirPods permet aux utilisateurs d’accéder et de contrôler facilement les fonctionnalités de leurs AirPods.

Il est désormais possible de contrôler la lecture multimédia et de régler le volume sans passer par un autre appareil. Grâce à la fonction Commande tactile, un léger balayage vers le haut ou vers le bas sur la tige permet de régler rapidement le volume. Appuyez sur la tige pour changer de morceau ou répondre à un appel par exemple, et utilisez la commande « Dis Siri » pour interroger Siri en gardant les mains libres. Grâce aux améliorations apportées au capteur intégré de détection de la peau, la lecture démarre et s’arrête avec plus de précision, ce qui prolonge l’autonomie de la batterie.

Encore plus d'autonomie

Ces AirPods Pro offrent 1,5 heure d’autonomie de plus que leurs prédécesseurs, pour un total pouvant atteindre 6 heures avec la Réduction active du bruit activée. Avec quatre charges supplémentaires dans le boîtier, les écouteurs procurent jusqu’à 30 heures d’écoute avec la Réduction active du bruit activée, soit 6 heures de plus que la génération précédente.

Pour plus de flexibilité en déplacement, il est désormais possible de charger les AirPods Pro avec un chargeur d’Apple Watch, en plus d’un chargeur MagSafe, d’une station de charge certifiée Qi ou du câble Lightning.

Un tout nouveau boîtier de charge

Les AirPods Pro sont vendus avec un boîtier de charge au design repensé, résistant à la transpiration et à l’eau et doté d’une dragonne pour faciliter sa prise en main. La fonction Localisation précise permet aux utilisateurs ayant un iPhone avec la puce U1 de localiser leur boîtier de charge en suivant les indications à l’écran. Le boîtier de charge intègre également une enceinte qui émet des tonalités plus fortes pour retrouver le boîtier encore plus facilement.

Il est désormais possible de personnaliser son boîtier de charge avec des Memoji de son choix, par exemple des Memoji prenant une pose spécifique, des Animoji et une sélection d’autocollants. La gravure nécessite de créer et d’importer un Memoji dans l’app Apple Store.



Les AirPods et l’environnement

Les AirPods Pro sont conçus avec des matériaux et des fonctionnalités qui permettent de réduire leur impact sur l’environnement. Ils utilisent ainsi des terres rares 100 % recyclées dans les aimants et, pour la toute première fois, de l’or 100 % recyclé pour le placage de plusieurs circuits imprimés. L’étain dans la soudure de la carte mère et l’aluminium dans la charnière du boîtier sont aussi 100 % recyclés. Les AirPods Pro sont totalement exempts de substances potentiellement nocives, comme le mercure, les RFB, le PVC et le béryllium. En proposant de nouveaux emballages sans film plastique extérieur et constitués au moins à 90 % de fibres, Apple se rapproche de son objectif de supprimer entièrement le plastique de ses emballages d’ici à 2025.

Apple a atteint la neutralité carbone pour ses activités de gestion de l’entreprise au niveau mondial, et vise 100 % de neutralité carbone d’ici à 2030 à l’échelle de ses chaînes logistiques de fabrication et du cycle de vie de tous ses produits. Ce qui signifie que chaque appareil Apple vendu, de la fabrication des composants, l’assemblage, le transport, l’utilisation et la recharge, jusqu’à son recyclage et la récupération de ses matériaux, aura un impact climatique net nul.