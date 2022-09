iPhone 14 et iPhone 14 Plus : prix, date de sortie, iOS 16, nouveautés techniques... tout sur les nouveaux smartphones d'Apple

À peine un an après la révélation des iPhone 13 et iPhone 13 mini, Apple dévoile sa nouvelle génération de smartphones, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Pas de révolution, mais des évolutions pour ces modèles de 6,1" et 6,7", qui embarqueront un système photo amélioré avec notamment une caméra avant TrueDepth et du Photonic Engine, une puce A15 Bionic dotée d'un GPU 5 cœurs, des fonctionnalités de détections des accidents d'appel d'urgence par satellite et une autonomie inégalée.



Cette génération comme les précédentes profiteront sinon d'iOS 16, une nouvelle version du logiciel système avec un écran verrouillé plus personnalisable, une photothèque partagée sur iCloud, une reconnaissance des textes en direct optimisée et plus encore. Elle sera disponible dès le 12 septembre.

Le descriptif officiel des iPhone 14 et iPhone 14 Plus est visible ci-dessous.

Un design élégant et résistant allié à une autonomie impressionnante

Disponibles dans le format populaire de 6,1 pouces ainsi qu’un nouveau format de 6,7 pouces, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus affichent un design élégant et durable en aluminium de qualité aérospatiale décliné dans cinq superbes finitions. Doté d’un écran plus large, l’iPhone 14 Plus permet de regarder des films et de jouer à des jeux plus confortablement, tout en bénéficiant d’une autonomie inédite sur iPhone. Les deux modèles bénéficient d’une architecture interne repensée pour de meilleures performances thermiques et d’écrans Super Retina XDR avec technologie OLED offrant une luminosité HDR de pointe de 1 200 nits, un contraste de 2 000 000:1, ainsi que la technologie Dolby Vision.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus possèdent une face avant Ceramic Shield renforcée exclusive à l’iPhone, plus robuste que tous les autres verres de smartphone, et leur résistance à l’eau et à la poussière les protègent des éclaboussures et des incidents du quotidien.

Des appareils photo améliorés grâce au Photonic Engine

Dotés de technologies avancées, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus créent un nouveau standard de capture photo et vidéo porté par un nouvel appareil photo principal 12 Mpx avec un plus grand capteur et de plus grands pixels, une nouvelle caméra avant TrueDepth, un appareil photo ultra grand-angle pour capturer des plans plus larges et le Photonic Engine, qui offre des performances spectaculaires en conditions de faible éclairage.

Étroitement intégré au matériel et aux logiciels de l’iPhone, le Photonic Engine améliore les performances de capture des photos et des vidéos en conditions luminosité faible à moyenne : jusqu’à 2x pour l’appareil photo ultra grand-angle, 2x pour la caméra TrueDepth et 2,5x pour le nouvel appareil photo principal. Ce gain spectaculaire en termes de qualité est rendu possible par le Photonic Engine, qui applique les avantages du traitement informatique de Deep Fusion plus en amont du processus de traitement de l’image, pour obtenir un niveau de détail extraordinaire en préservant la subtilité des textures, en offrant des couleurs plus fidèles et en conservant plus d’informations sur la photo.

Parmi les améliorations et les fonctionnalités du double appareil figurent :

Un nouvel appareil photo principal avec une ouverture ƒ/1,5 plus large et des pixels de 1,9 µm permettant d’améliorer la qualité des photos et des vidéos dans toutes les conditions d’éclairage pour afficher des détails extraordinaires, figer les mouvements, réduire le bruit des images et diminuer les temps d’exposition, ainsi qu’un système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur.

Une nouvelle caméra avant TrueDepth avec une ouverture ƒ/1,9 offrant de meilleures performances photo et vidéo en conditions de faible éclairage. Dotée pour la première fois d’un autofocus, elle fait la mise au point encore plus rapidement dans les situations où la luminosité est faible et dans les photos de groupe prises de loin.

Un nouveau mode Action qui permet de réaliser des vidéos incroyablement fluides et s’adapte aux secousses, aux mouvements et aux vibrations importantes, y compris pour les séquences filmées dans le feu de l’action.

Un appareil photo ultra grand-angle qui offre une perspective unique idéale pour les plans larges, accompagné du Photonic Engine, qui améliore la qualité des photos en conditions de faible éclairage.

Un flash True Tone plus lumineux de 10 % pour un rendu plus uniforme et un éclairage plus harmonieux.

Un mode Cinématique désormais disponible en qualité 4K à 30 i/s et 4K à 24 i/s.

Un format HDR Dolby Vision de bout en bout exclusif à l’iPhone.

Détection des accidents et Appel d’urgence par satellite

Tous les modèles d’iPhone 14 inaugurent des fonctionnalités d’assistance inédites qui permettent de contacter les secours en cas de problème majeur. Avec un nouvel accéléromètre bicœur capable de détecter les accélérations en force g jusqu’à 256 g et un nouveau gyroscope à plage dynamique élevée, Détection des accidents sur iPhone peut désormais détecter les accidents de voiture graves et appeler automatiquement les premiers secours lorsque le conducteur a perdu connaissance ou ne parvient pas à atteindre son iPhone. Ces capacités exploitent les composants existants de l’iPhone, notamment le baromètre, qui peut maintenant détecter les changements de pression dans l’habitacle, le GPS, pour obtenir des informations sur les changements de vitesse, et le microphone, qui identifie les bruits typiques d’un accident de voiture grave. Des algorithmes de détection de mouvement avancés, développés par Apple et entraînés avec plus d’un million d’heures de données réelles de conduite et d’accidents, offrent encore plus de précision. Associée à l’Apple Watch, la fonctionnalité Détection des accidents exploite simultanément les atouts des deux appareils pour porter plus efficacement secours aux utilisateurs. Lorsqu’un accident grave est détecté, l’interface d’appel des services d’urgence s’affiche sur l’écran de l’Apple Watch, qui a plus de chances de se trouver à proximité de l’utilisateur, tandis que l’appel est passé par l’iPhone s’il est à portée, afin d’obtenir la meilleure connexion possible.

L’écran de l’iPhone affiche un message indiquant que l’utilisateur semble avoir été victime d’un accident, et lui signale que l’appareil va déclencher un appel d’urgence s’il ne répond pas.

La gamme iPhone 14 inaugure également la fonctionnalité Appel d’urgence par satellite, qui associe des composants sur mesure étroitement intégrés au logiciel pour permettre aux antennes de se connecter directement à un satellite afin d’envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi. Les satellites étant des cibles mouvantes disposant d’une bande passante limitée, l’envoi des messages peut prendre quelques minutes. Comme chaque seconde compte, la fonctionnalité Appel d’urgence par satellite affiche sur l’iPhone quelques questions vitales pour évaluer l’état de la personne, puis lui indique comment orienter son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont alors transmis à des centres où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviendront les secours pour l’utilisateur. Cette technologie révolutionnaire permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur position par satellite avec Localiser en l’absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi, pour plus de sérénité en randonnée ou en camping en zone blanche. Appel d’urgence par satellite sera disponible aux États-Unis et au Canada en novembre, et sera gratuit pendant deux ans.

Puce A15 Bionic : un concentré de puissance doté d’un GPU 5 cœurs

La puce A15 Bionic confère une puissance extraordinaire à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Plus. Toujours plus rapide que les GPU concurrents dans toutes les gammes de prix, le GPU 5 cœurs offre des graphismes plus fluides dans les apps vidéo et les jeux hautes performances, et confère leur puissance aux fonctionnalités extraordinaires de l’appareil photo, telles que le Photonic Engine et le mode Cinématique, tout en offrant une autonomie impressionnante, en protégeant la vie privée des utilisateurs et en garantissant leur sécurité grâce à la Secure Enclave. Le CPU 6 cœurs s’acquitte avec brio des charges de travail les plus exigeantes, tandis que son Neural Engine 16 cœurs réalise 15 800 milliards d’opérations par seconde, et accélère encore les tâches d’apprentissage automatique pour les fonctionnalités d’iOS 16 et les expériences proposées par les apps tierces.

De puissantes capacités de connexion

L’iPhone offre aux utilisateurs des téléchargements et des transferts ultra-rapides, des capacités de streaming améliorées et une connectivité en temps réel grâce à la 5G, afin qu’ils puissent mieux communiquer, partager et profiter de leurs contenus. La 5G sur iPhone est désormais prise en charge par plus de 250 opérateurs partenaires sur plus de 70 marchés à travers le monde, avec une prise en charge étendue des réseaux autonomes. La technologie eSIM permet aux utilisateurs de se connecter ou de transférer rapidement leurs forfaits existants de façon numérique, elle est plus sûre que les cartes SIM physiques et permet d’utiliser plusieurs forfaits mobiles sur un même appareil. Les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Plus commercialisés aux États-Unis sont dépourvus de supports pour carte SIM, permettant aux utilisateurs de configurer leur appareil de manière plus simple et plus rapide.

Apple Fitness+ pour tous les utilisateurs d’iPhone

Cet automne, Apple Fitness+ sera pour la première fois accessible à tous les utilisateurs d’iPhone dans les 21 pays où le service est proposé. Ceux-ci pourront s’y abonner et profiter des séances même s’ils ne possèdent pas d’Apple Watch. Les utilisateurs d’iPhone auront accès à l’intégralité du service, soit plus de 3 000 séances de méditation et d’entraînement comparables à celles proposées en salle, animées par une équipe de coachs diversifiée et inclusive. Les utilisateurs de Fitness+ verront à l’écran les conseils des coachs et la durée des intervalles dans les exercices fractionnés, tandis que l’estimation de leurs calories dépensées complétera leur anneau Bouger. Totalement intégré à l’app Forme d’iOS 16, Fitness+ apparaît dans l’onglet central, que les utilisateurs peuvent consulter pour se motiver à compléter leur anneau Bouger, notamment grâce à des récompenses et au partage d’activité. Après l’inscription sur iPhone, le service Fitness+ sera disponible sur iPhone, iPad et Apple TV.

Intégration d’iOS 16

Avec iOS 16, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus se dotent d’un écran verrouillé repensé offrant de nouvelles façons de communiquer et de partager, ainsi que de nouvelles fonctionnalités intelligentes qui, combinées, transforment l’expérience de l’iPhone. L’écran verrouillé est plus personnel, plus beau et plus pratique que jamais, avec un effet de superposition qui place subtilement les sujets des photos devant l’heure, et de nouveaux widgets qui informent les utilisateurs en un coup d’œil. Pour personnaliser l’écran verrouillé, la galerie de fonds d’écran propose de nombreuses options aux utilisateurs, avec les collections Apple, un fond d’écran Météo pour afficher l’évolution des conditions météorologiques au fil de la journée, un fond d’écran Astronomie pour afficher des vues de la Terre, de la lune et du système solaire, et plus encore. Messages permet de modifier ou de rappeler des messages récemment envoyés et de marquer des conversations comme non lues pour y revenir ultérieurement. La Photothèque partagée iCloud facilite encore davantage le partage de photos avec des proches. Texte en direct gagne en puissance et peut reconnaître du texte dans des vidéos, convertir rapidement des devises, traduire du texte et plus encore, tandis que Recherche visuelle s’étoffe d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de maintenir le doigt appuyé sur le sujet d’une image pour le détacher de son arrière-plan et le placer dans une autre app, par exemple Messages.

L’iPhone et l’environnement

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont été conçus pour avoir un impact minimal sur l’environnement. Par exemple, les lignes de plastique qui font office d’antennes sont fabriquées à partir de bouteilles d’eau en plastique recyclé qui ont été transformées par un procédé chimique pour obtenir un matériau à hautes performances très résistant. Les modèles d’iPhone 14 sont fabriqués à partir de matériaux recyclés : les éléments en terre rare utilisés dans tous les aimants sont 100 % recyclés, y compris ceux utilisés dans MagSafe, et le Taptic Engine est composé de tungstène 100 % recyclé. Les deux modèles utilisent de l’étain 100 % recyclé pour les soudures de plusieurs circuits imprimés et de l’or 100 % recyclé pour le placage de plusieurs circuits imprimés et les fils de tous les appareils photo. En proposant de nouveaux emballages en fibre sans film plastique extérieur, Apple se rapproche de son objectif de supprimer entièrement le plastique de ses emballages d’ici à 2025.

Apple a atteint la neutralité carbone pour ses activités de gestion de l’entreprise au niveau mondial, et vise 100 % de neutralité carbone d’ici à 2030 à l’échelle de ses chaînes logistiques de fabrication et du cycle de vie de tous ses produits. Ce qui signifie que chaque appareil Apple vendu, de la fabrication des composants, l’assemblage, le transport, l’utilisation et la recharge, jusqu’à son recyclage et la récupération de ses matériaux, aura un impact climatique net nul.