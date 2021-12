iPhone 14 : tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine génération

La gamme iPhone 13 devrait de nouveau assurer de solides ventes pour Apple malgré la pénurie de composants et les effets toujours présents de la pandémie. Elle repose en grande partie sur le succès de l'iPhone 12 et a fait évoluer en douceur le design et les caractéristiques.

Et ensuite ? Déjà, les premières rumeurs autour de l'iPhone 14 commencent à circuler et signalent des changements plus profonds. Si l'on n'a pas encore toutes les infos sur l'iPhone 14, l'une des plus visibles sera l'abandon probable de la version Mini mal-aimée, ce qui permettra de resserrer la gamme autour de deux diagonales : 6,1 ou 6,7 pouces.

Une autre évolution importante pourrait concerner le bloc photo. Selon certains analystes, l'iPhone 14 Pro pourrait basculer vers un capteur de 48 megapixels, avec toujours un ultra grand-angle et un téléobjectif de 12 megapixels. Cela permettrait d'amener une capacité d'enregistrement vidéo 8K, sachant qu'Apple a beaucoup mis l'accent sur les qualités vidéo de son iPhone 13 Pro / Pro Max.

Moins visible, mais tout de même conséquent, il est également question d'un passage à 8 Go de RAM pour les modèles Pro, au lieu de 6 Go. On reste loin des modèles Android premium qui peuvent proposer jusqu'à 12 Go, voire 16 Go, mais les plateformes matérielles ne sont pas comparables.

Ces évolutions influeront-elles sur la grille tarifaire ? Il est encore trop tôt pour le dire, entre effets de rareté du fait de la pénurie et volonté de maintenir la cohérence du catalogue, entre la base avec l'iPhone SE ainsi que les modèles d'ancienne génération et le sommet, où il faut laisser de l'espace pour un éventuel iPhone Fold plus tard...