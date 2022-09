iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : prix, date de sortie et nouveautés pour les smartphones premium sans encoche à jusqu'à 2 129 €

En plus des iPhone 14 et iPhone 14 Plus, Apple a bien évidemment une gamme Pro aux performances (et aux prix) encore plus élevés. Il a dévoilé lors de son dernièrement évènement les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, des modèles de 6,1 et 6,7" dotés d'un écran Super Retina XDR avec ProMotion enfin sans la fameuse encoche, de la fonctionnalité Dynamic Island qui permet de rentabiliser l'espace dédiée aux caméras avant en y affichant des notifications, d'une puce A16 Bionic, de systèmes de photo et vidéo encore plus performants, et également toutes les nouveautés d'iOS 16.



Le descriptif officiel des deux machines est visible ci-dessous.

Un design magnifique et l’écran le plus avancé sur smartphone

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont dotés d’un superbe design en acier inoxydable chirurgical et en verre mat texturé, disponible en quatre coloris. Proposés en deux tailles, 6,1 et 6,7 pouces, les deux modèles intègrent un nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion doté pour la première fois sur iPhone d’un écran toujours activé, grâce à un nouveau taux de rafraîchissement de 1 Hz associé à plusieurs autres technologies économes en énergie. Le nouvel écran verrouillé est ainsi encore plus pratique, en affichant l’heure, des widgets et les Activités en direct. De plus, l’écran avancé offre le même niveau de luminosité maximal que le Pro Display XDR, ainsi que la luminosité maximale en extérieur la plus élevée sur smartphone : jusqu’à 2 000 nits, soit deux fois plus que sur l’iPhone 13 Pro.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max proposent toujours une durabilité de pointe, avec la face avant Ceramic Shield, plus résistante que le verre de n’importe quel smartphone, et la protection contre les éclaboussures et autres accidents grâce à leur résistance à l’eau et la poussière.

Dynamic Island : une expérience utilisateur interactive

La fonction Dynamic Island inaugure de nouvelles façons d’interagir avec l’iPhone, avec un design qui marie matériel et logiciel, et qui s’adapte en temps réel pour afficher les alertes, les notifications et les activités importantes. Avec l’arrivée de Dynamic Island, la caméra TrueDepth a été repensée pour occuper moins de place sur l’écran. Dynamic Island reste activée pour offrir un accès plus aisé aux commandes par simple pression prolongée, sans gêner le contenu à l’écran. Les activités en arrière-plan comme Plans, Musique ou le minuteur restent visibles et interactives, et les apps tierces compatibles avec les Activités en direct sous iOS 16, comme les apps de covoiturage ou de résultats sportifs, peuvent également tirer parti de Dynamic Island.

Un système photo pro de nouvelle génération

Le système photo pro de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max repousse les limites du possible sur smartphone, permettant ainsi à chaque utilisateur, qu’il soit amateur ou professionnel, de capturer des photos et vidéos exceptionnelles.

L’iPhone 14 Pro repousse les limites du traitement photo informatique avec le Photonic Engine, qui offre une amélioration spectaculaire des performances en conditions de faible éclairage ou de luminosité moyenne grâce à une intégration parfaite entre matériel et logiciel : jusqu’à 2x sur l’appareil photo principal, jusqu’à 3x sur l’appareil ultra grand-angle, jusqu’à 2x sur le téléobjectif et jusqu’à 2x sur la caméra TrueDepth. Ce gain de qualité spectaculaire est rendu possible par le Photonic Engine, qui applique la technologie Deep Fusion plus en amont du processus de traitement de l’image, pour obtenir un niveau de détail extraordinaire en préservant la subtilité des textures, en offrant des couleurs plus fidèles et en conservant plus d’informations sur la photo.

La gamme Pro propose pour la toute première fois un nouvel appareil photo principal de 48 Mpx doté d’un capteur quad-pixel qui s’adapte à la prise de vue, ainsi qu’un système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur de deuxième génération. Pour la plupart des photos, le capteur quad-pixel combine chaque groupe de quatre pixels dans un quad-pixel plus important de 2,44 µm, ce qui produit des images exceptionnelles en conditions de faible éclairage, tout en conservant une taille de fichier raisonnable de 12 Mpx. Le capteur quad-pixel offre également une option téléobjectif 2x qui utilise les 12 mégapixels centraux du capteur pour réaliser des photos en pleine résolution et de la vidéo 4K sans zoom numérique. Il offre une qualité optique à une distance focale normale, très pratique pour les fonctionnalités comme le mode Portrait. Le capteur quad-pixel présente également des avantages pour les traitements professionnels, en optimisant les détails des images ProRAW. Et grâce à un nouveau modèle d’apprentissage automatique conçu spécialement pour le capteur quad-pixel, l’iPhone capture désormais le ProRAW en 48 Mpx avec un niveau de détail sans précédent, ouvrant la voie à de nouveaux processus créatifs pour les professionnels.

Mettre en pause la lecture de la vidéo : Distance focale

Le capteur quad-pixel de l’appareil photo principal de 48 Mpx permet d’améliorer les traitements professionnels en optimisant les images ProRAW pour offrir un niveau de détail sans précédent.

Autres améliorations et fonctionnalités du système photo pro :

Un nouvel appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx avec des pixels de 1,4 µm pour des images plus nettes et détaillées, qui renforce les fonctions de photo macro déjà très performantes.

Un téléobjectif amélioré offrant un zoom optique 3x.

Une nouvelle caméra avant TrueDepth avec une ouverture ƒ/1,9 offrant de meilleures performances photo et vidéo en conditions de faible éclairage. Dotée pour la première fois d’un autofocus, elle fait la mise au point plus rapidement dans les situations où la luminosité est faible et dans les photos de groupe prises de loin.

Un nouveau flash True Tone adaptatif entièrement repensé avec un ensemble de neuf LED qui modifie sa configuration en fonction de la distance focale sélectionnée.

Des fonctions de traitement photo informatique puissantes, comme les modes Nuit, Smart HDR 4, Portrait avec Éclairage de portrait, Portrait en mode Nuit, les Styles photographiques pour personnaliser le rendu de chaque photo et le format Apple ProRAW.

Un nouveau mode Action qui permet de réaliser des vidéos incroyablement fluides et s’adapte aux secousses, aux mouvements et aux vibrations importantes, y compris pour les séquences filmées dans le feu de l’action.

Le mode Cinématique désormais disponible en qualité 4K à 30 i/s et 4K à 24 i/s.

Des processus professionnels pour la vidéo, dont les formats ProResf et Dolby Vision HDR de bout en bout.



Détection des accidents et Appel d’urgence par satellite

Tous les modèles d’iPhone 14 inaugurent des fonctionnalités d’assistance inédites qui permettent de contacter les secours en cas de problème majeur. Avec un nouvel accéléromètre bicœur capable de détecter les accélérations en force g jusqu’à 256 g et un nouveau gyroscope à plage dynamique élevée, Détection des accidents sur iPhone peut désormais détecter les accidents de voiture graves et appeler les premiers secours lorsque le conducteur a perdu connaissance ou ne parvient pas à atteindre son iPhone. Ces fonctionnalités exploitent des composants existants comme le baromètre, qui peut désormais détecter les changements de pression dans l’habitacle, le GPS pour obtenir des informations complémentaires sur les changements de vitesse et le micro, qui peut identifier les bruits typiques d’un accident de voiture grave. Des algorithmes de détection de mouvement avancés, développés par Apple et entraînés avec plus d’un million d’heures de données réelles de conduite et d’accidents, offrent encore plus de précision. Associée à l’Apple Watch, la fonctionnalité Détection des accidents exploite simultanément les atouts des deux appareils pour porter plus efficacement secours aux utilisateurs. Lorsqu’un accident grave est détecté, l’interface d’appel des services d’urgence s’affiche sur l’écran de l’Apple Watch, qui a plus de chances de se trouver à proximité de l’utilisateur, tandis que l’appel est passé par l’iPhone s’il est à portée, afin d’obtenir la meilleure connexion possible.

La gamme iPhone 14 inaugure également la fonctionnalité Appel d’urgence par satellite, qui associe des composants sur mesure étroitement intégrés au logiciel pour permettre aux antennes de se connecter directement à un satellite afin d’envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi. Les satellites étant des cibles mouvantes disposant d’une bande passante limitée, l’envoi des messages peut prendre quelques minutes. Comme chaque seconde compte, la fonctionnalité Appel d’urgence par satellite affiche sur l’iPhone quelques questions vitales pour évaluer l’état de la personne, puis lui indique comment orienter son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont alors transmis à des centres où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviendront les secours pour l’utilisateur. Cette technologie révolutionnaire permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur position par satellite avec Localiser en l’absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi, pour plus de sérénité en randonnée ou en camping en zone blanche. Appel d’urgence par satellite sera disponible aux États-Unis et au Canada en novembre, et sera gratuit pendant deux ans.

Puce A16 Bionic : la plus rapide sur smartphone

La puce A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max a des générations d’avance sur la concurrence, elle donne vie à des expériences sans pareilles comme Dynamic Island, offre une autonomie d’une journée, et propose des fonctions de traitement photo informatique impressionnantes. Avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité énergétique, le nouveau processeur à 6 cœurs est jusqu’à 40 % plus rapide que la concurrence, et s’acquitte aisément des tâches les plus exigeantes. La puce A16 Bionic intègre un GPU 5 cœurs plus rapide avec 50 % de bande passante mémoire supplémentaire, idéal pour les jeux et les apps aux graphismes sophistiqués, et un nouveau Neural Engine 16 cœurs capable d’effectuer près de 17 000 milliards d’opérations par seconde. En exploitant l’architecture fusion de pointe d’Apple pour conjuguer performances et efficacité énergétique, la puce fournit plus de puissance en consommant nettement moins d’énergie que la concurrence.

Pierre angulaire du nouveau système photo professionnel, la puce A16 Bionic offre des fonctionnalités de traitement photo informatique incroyables. Le CPU, le GPU, le Neural Engine et le processeur de signal d’image fonctionnent en parfaite synergie pour prendre en charge le nouveau système photo, et effectuer jusqu’à 4 000 milliards d’opérations par image.

Réseaux cellulaires et 5G performants

L’iPhone offre aux utilisateurs des téléchargements et des transferts ultra-rapides, des capacités de streaming améliorées et une connectivité en temps réel grâce à la 5G, afin qu’ils puissent mieux communiquer, partager et profiter de leurs contenus. La 5G sur iPhone est désormais prise en charge par plus de 250 opérateurs partenaires sur 70 marchés à travers le monde, avec une prise en charge étendue des réseaux autonomes. La technologie eSIM permet aux utilisateurs de se connecter ou de transférer rapidement leurs forfaits existants de façon numérique, elle est plus sûre que les cartes SIM physiques et permet d’utiliser plusieurs forfaits mobiles sur un même appareil. Les modèles d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max vendus aux États-Unis n’ont plus de support pour carte SIM, ce qui permet aux utilisateurs de configurer leur appareil de manière plus simple et rapide.

Apple Fitness+ pour tous les utilisateurs d’iPhone

Cet automne, Apple Fitness+ sera pour la première fois accessible à tous les utilisateurs d’iPhone dans les 21 pays où le service est proposé. Ceux-ci pourront s’y abonner et profiter des séances même s’ils ne possèdent pas d’Apple Watch. Les utilisateurs d’iPhone auront accès à l’intégralité du service, soit plus de 3 000 séances de méditation et d’entraînement comparables à celles proposées en salle, animées par une équipe de coachs diversifiée et inclusive. Les utilisateurs de Fitness+ verront à l’écran les conseils des coachs et la durée des intervalles dans les exercices fractionnés, tandis que l’estimation de leurs calories dépensées complétera leur anneau Bouger. Totalement intégré à l’app Forme d’iOS 16, Fitness+ apparaît dans l’onglet central, que les utilisateurs peuvent consulter pour se motiver à compléter leur anneau Bouger, notamment grâce à des récompenses et au partage d’activité. Après une inscription préalable sur iPhone, le service Fitness+ sera disponible sur iPhone, iPad et Apple TV.

Cet automne, Fitness+ sera pour la première fois accessible à tous les utilisateurs d’iPhone dans les 21 pays où le service est proposé. Ceux-ci pourront s’y abonner et profiter des séances même s’ils ne possèdent pas d’Apple Watch.

Intégration d’iOS 16

Avec iOS 16, l’iPhone 14 Pro se dote d’un écran verrouillé repensé offrant de nouvelles façons de communiquer et de partager, ainsi que de nouvelles fonctionnalités intelligentes qui, combinées, transforment l’expérience de l’iPhone. L’écran verrouillé est plus personnel, plus beau et plus pratique que jamais, avec un effet de superposition qui place subtilement les sujets des photos devant l’heure, et de nouveaux widgets qui informent les utilisateurs en un coup d’œil. Pour personnaliser l’écran verrouillé, la galerie de fonds d’écran propose de nombreuses options aux utilisateurs, avec les collections Apple, un fond d’écran Météo pour afficher l’évolution des conditions météorologiques au fil de la journée, un fond d’écran Astronomie pour afficher des vues de la Terre, de la lune et du système solaire, et plus encore. Messages permet de modifier ou de rappeler des messages récemment envoyés et de marquer des conversations comme non lues pour y revenir ultérieurement. La Photothèque partagée iCloud facilite encore davantage le partage de photos avec des proches. Texte en direct gagne en puissance et peut reconnaître du texte dans des vidéos, convertir rapidement des devises, traduire du texte et plus encore, tandis que Recherche visuelle s’étoffe d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de maintenir le doigt appuyé sur le sujet d’une image pour le détacher de son arrière-plan et le placer dans une autre app, par exemple Messages.

L’iPhone et l’environnement

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont conçus pour avoir un impact minimal sur l’environnement. Ils utilisent notamment des terres rares 100 % recyclées dans les aimants, dont ceux de MagSafe, et 100 % de tungstène recyclé dans la Taptic Engine. Les deux modèles utilisent de l’étain 100 % recyclé pour les soudures de plusieurs circuits imprimés et de l’or 100 % recyclé pour le placage de plusieurs circuits imprimés et les fils de tous les appareils photo. En proposant de nouveaux emballages en fibre sans film plastique extérieur, Apple se rapproche de son objectif de supprimer entièrement le plastique de ses emballages d’ici à 2025.

Apple a atteint la neutralité carbone pour ses activités de gestion de l’entreprise au niveau mondial, et vise 100 % de neutralité carbone d’ici à 2030 à l’échelle de ses chaînes logistiques de fabrication et du cycle de vie de tous ses produits. Ce qui signifie que chaque appareil Apple vendu, de la fabrication des composants, l’assemblage, le transport, l’utilisation et la recharge, jusqu’à son recyclage et la récupération de ses matériaux, aura un impact climatique net nul.