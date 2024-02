Alan Wake 2 : une petite mise à jour avec une grosse nouveauté et un changement pour les trouillards

Sorti peu avant Halloween l'année dernière, Alan Wake 2 s'est révélé être un excellent survival-horror, se déroulant 13 ans après le premier volet. Remedy Entertainment a promis des extensions gratuites, mais avant cela, il publie des mises à jour pour améliorer l'expérience des joueurs.

Après l'arrivée du New Game+ dans The Final Draft, Alan Wake 2 a droit cette semaine à une nouvelle mise à jour qui corrige pas mal de soucis techniques, mais qui rajoute également deux éléments qui devraient ravir les joueurs. Le premier, c'est la possibilité de pouvoir sélectionner n'importe quel chapitre de l'aventure, pour collecter des objets plus facilement notamment. L'autre nouveautés, c'est l'ajout d'un réglage Bas ou Normal pour l'intensité des flashs visuels et auditifs. Pour rappel, Alan Wake 2 comprend quelques jump scares, notamment dans un niveau en particulier, l'ajout de cette option évitera aux joueurs les plus peureux de trop sursauter et s'abîmer les tympans.

Vous pouvez retrouver l'intégralité du changelog, en anglais, sur le site officiel du jeu. Alan Wake 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en version numérique uniquement, des cartes PSN sont à acheter sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST Alan Wake 2 : une histoire de monstres