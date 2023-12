Alan Wake 2 : The Final Draft, tout savoir sur ce mode gratuit incontournable

Remedy Entertainment a lancé en octobre dernier Alan Wake 2, suite des aventures horrifiques de l'écrivain torturé par les ombres. Un titre qui retourne déjà pas mal le cerveau avec son scénario alambiqué, mais les développeurs vont aller encore plus loin avec du contenu et des extensions gratuits.

Comme prévu, Alan Wake 2 a accueilli cette semaine le mode The Final Draft, rajoutant un mode New Game +. Une expérience indispensable pour les joueurs, le directeur créatif Sam Lake explique sur le blog PlayStation que le NG+ rajoute un nouveau niveau de lecture à l'histoire :

Alan Wake 2 est sorti il y a un plus d’un mois après des années de développement. Nous souhaitions créer un jeu aussi ambitieux qu’unique. Avec cette optique, il est difficile d’anticiper la réaction du public, ce qui est assez stressant. Toutefois, les retours des joueurs ont largement dépassé nos attentes les plus folles. Nous les remercions du fond du cœur pour cela. Alan Wake 2 est à la fois le premier jeu d’horreur et de survie du studio Remedy et le jeu le plus focalisé sur l’histoire que nous ayons fait. Il y a deux personnages principaux : Alan Wake, un écrivain torturé, piégé dans une dimension cauchemardesque « L’antre noir », et Saga Anderson, une agente du FBI menant une enquête sur une série de meurtres ritualistes dans le Nord-Est du Pacifique. Au fil de l’histoire, leurs chemins respectifs semblent de plus en plus étroitement liés tandis qu’ils se rapprochent des profondeurs situées sous le Cauldon Lake.

Dès le début de la conception d’Alan Wake 2, nous avions prévu de créer un mode New Game Plus faisant intégralement partie de l’histoire. Pendant le développement du jeu et du récit, nous avons toujours gardé cette idée en tête. Nous avons établi de nombreuses connexions entre différents éléments. Nous nous sommes rendu compte que nous étions en train de créer une expérience extrêmement riche. Il y avait tellement de matière narrative qu’il était évident de devoir la répartir : c’est pourquoi il faut faire le jeu plusieurs fois afin de rassembler tous les éléments du puzzle. Le New Game Plus vous donne une raison évidente de redécouvrir le jeu.

Vous conservez toutes les armes, les breloques et les améliorations que vous avez débloquées. Vous le méritez, puisque vous avez déjà terminé le jeu. Nous avons ajouté une nouvelle difficulté « Cauchemar », si vous voulez relever un véritable défi. Mais la chose la plus importante que vous devez garder en tête est qu’il y a un but précis à refaire le jeu. Cela fait partie de l’intégralité de l’histoire. Vous remarquerez que des choses ne sont plus comme avant. Il y a du progrès. Vous progressez. Tout au début du jeu, vous le remarquerez dans les premières lignes de dialogue d’Alan Wake. De nouvelles connaissances, aussi futiles soient-elles… Telle une promesse.

Cela fait bien longtemps qu’Alan Wake est enfermé dans cette boucle cauchemardesque, et que nous sommes bloqués avec lui, même si nous avons déjà fini le jeu de nombreuses fois. Enfin, grâce au New Game Plus et l’aide d’Alice, nous pouvons briser la boucle et commencer à nous enfoncer dans cette spirale infernale.

Voilà, ce qu’est The Final Draft. Il vient conclure Initation et Return. Et nous mène droit vers ce qui nous attend à la fin de cette spirale.