QuestGamesOptimizer : La version v5.2.0 est disponible avec son lot de changements !

De l'eau a coulé sous les ponts depuis la version v5.1.3, publiée en janvier dernier. Le Quest Games Optimizer revêt sa 18 ème mise à jour gratuite. Voici vernir la v5.2.0 !

Cette version vient corriger certains bugs induits par les récentes mises à jour de Meta, les bien nommées v49 et v50. Petit à petit, la firme de Mark Zuckerberg bride certaines fonctionnalités de son écosystème Quest, rendant certaines applications incompatibles ou beaucoup moins fonctionnelles. C'est un fait et il faut faire avec. C'est donc avec regret que nous vous annonçons que les notifications qui apparaissaient lors de l'application d'un profil QGO ne seront dorénavant plus visibles. Pour palier à cela, la v5.2.0 introduit des notifications sonores vocalisées - HD+ profile applied -. Fonctionnelles sur le Meta Quest Pro, elles devraient l'être tout autant sur le Meta Quest 2 lorsque la mise à jour concernant le multitâche sera disponible. Pas de panique, QGO fonctionne si le voyant « ADB » est au vert. Vous pouvez aussi faire le test par vous-même en créant un profil avec une résolution très basse. Si en jeu l'image est floue, c'est que l'application applique les profils correctement.

Nous souhaitons remercier comme d'habitude les bêta testeurs (Demoon, glt5555, John Deuf, DruideMitch, J-P, Michel, RSVince) mais aussi Kristen Ho pour ses tests et pour l'ajout du Chinois Traditionnel (Hong-Kong et Taiwan). Nous remercions aussi VRReviews pour sa vidéo très complète, Sauveur Gasparine pour le design du nouveau logo, eGamesVR et la team AFFRANCHI pour la promotion de QGO lors de ses tournois Contractors où de nombreuses clés QGO ont été gagnées, et nous félicitons Fabienne N qui a remporté un T-Shirt QGO lors d'un jeu concours et tout simplement remercier la communauté toujours aussi bienveillante.

Le descriptif complet des nombreux changements apportés par cette mise à jour est le suivant :

Général Ajout de la langue Chinois Traditionel (Hong Kong et Taiwan) ;

Amélioration du temps de chargement de l'application ;

Si une mise à jour est disponible, la page de mise à jour de l'application s'ouvre au démarrage ;

QGO émet un son à son lancement ;

Comme les notifications visuelles n'apparaissant plus depuis la Meta Quest v50, une notification sonore vocalisée est émise (par exemple : "Profil HD+ appliqué"). Ne fonctionne que sur le Quest Pro pour l'instant ;

Amélioration de l'algorithme d'auto détection. Vous pouvez lancer de nouveaux jeux installés avec leur meilleur profil existant, depuis le Home du casque par exemple, sans entrer dans QGO pour activer leurs profils ;

Correction de plusieurs crashs inhérents aux versions v49 et v50 du casque.

Écran des paramètres : Modification de l'activation de la fonction de détection automatique (à effectuer manuellement maintenant) ;

Le raccourci Store est remplacé par l'icône Notifications. Vous pouvez démarrer QGO depuis la page d'accueil du casque en survolant l'icône Notifications ;

Vous pouvez maintenant changer l'icône de l'écran de démarrage avec le nouveau logo QGO.

Écran principal : L'icône d'information a été déplacée vers la barre supérieure. L'icône clignote jusqu'à ce que vous ouvriez la page d'informations ;

Déplacement des paramètres généraux dans le menu de la barre supérieure ;

Lorsqu'un nouveau jeu est installé, si vous ouvrez QGO, son meilleur profil est activé par défaut ;

Ajout d'un bouton pour désactiver les profils pour tous les jeux ;

Ajout d'un bouton pour activer le meilleur profil pour tous les jeux ;

Dans le menu du jeu, vous avez maintenant un bouton explicite pour désactiver le profil ;

Les noms de jeux trop longs sont maintenant tronqués.

Écran de configuration des profils : Ajout de la version du jeu ;

L'icône d'information clignote jusqu'à ce que vous ouvriez la page d'information ;

Correction de la fonction de copie pour le profil avec une résolution carrée.

Écran de paramétrage de la capture vidéo : Ajout d'un curseur pour une sélection plus poussée du débit binaire ;

Correction de la fonction d'annulation. Divers : Quelques ajustements de l'interface ;

Correction de bugs et optimisations.

Plus de 420 jeux sont actuellement optimisés avec 1850 profils officiels et 11 355 profils personnels. C'est dire à quel point la communauté est active et utilise QGO au quotidien.

N'oubliez pas de rejoindre la communauté Facebook et si vous le pouvez de noter l'application sur la page d'Anagan79 directement ou bien de laisser un commentaire et d'en parler autour de vous. Nous espérons que cette nouvelle version vous plaira, mais nous n'en doutons point.

