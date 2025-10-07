Alien : la suite d'un gros jeu se précise, bientôt des infos officielles ?

En 2021, Cold Iron Studios lançait Alien: Fireteam Elite, un jeu de tir coopératif sous licence officiel et inspiré des Left 4 Dead. Un titre sympathique, surtout pour les fans de la franchise de la 20th Century Fox, mais qui a rapidement été déserté par les joueurs, malgré du contenu additionnel saisonnier rajouté régulièrement. Mais les développeurs ne lâchent pas l'affaire.

Aliens: Fireteam Elite 2 fuite. Encore.





Dès l'année dernière, un document interne avait fuité, présentant les points clés d'une suite à suite à Aliens: Fireteam Elite. Cold Iron Studios n'a pas encore officialisé le jeu, mais voilà que, comme le rapporte IGN, l'ESRB vient de lister dans sa base de données Aliens: Fireteam Elite 2 pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un jeu vidéo édité par Daybreak Game Company, qui détient Cold Iron Studios. Sans surprise, l'organisme de classification des jeux vidéo en Amérique du Nord a attribué un Mature 17+ à Aliens: Fireteam Elite 2, qui comprendra du sang, de la violence et un langage cru.

Une officialisation aux Game Awards 2025 ?





En toute logique, Cold Iron Studios devrait officialiser Aliens: Fireteam Elite 2 dans les prochains mois. Rendez-vous aux Game Awards 2025 en décembre ? En attendant, Pour rappel, Creative Assembly développe de son côté une suite à Alien: Isolation, un excellent survival-horror.

