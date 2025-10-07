Actualité
Alien : la suite d'un gros jeu se précise, bientôt des infos officielles ?

Source: ESRB via IGN

Quatre ans après le premier volet, la suite d'un jeu Alien fuite sur le site de l'ESRB. Une suite déjà évoquée l'année dernière avec un document interne qui a leaké.

En 2021, Cold Iron Studios lançait Alien: Fireteam Elite, un jeu de tir coopératif sous licence officiel et inspiré des Left 4 Dead. Un titre sympathique, surtout pour les fans de la franchise de la 20th Century Fox, mais qui a rapidement été déserté par les joueurs, malgré du contenu additionnel saisonnier rajouté régulièrement. Mais les développeurs ne lâchent pas l'affaire.

Aliens: Fireteam Elite 2 fuite. Encore.

Dès l'année dernière, un document interne avait fuité, présentant les points clés d'une suite à suite à Aliens: Fireteam EliteCold Iron Studios n'a pas encore officialisé le jeu, mais voilà que, comme le rapporte IGN, l'ESRB vient de lister dans sa base de données Aliens: Fireteam Elite 2 pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un jeu vidéo édité par Daybreak Game Company, qui détient Cold Iron Studios. Sans surprise, l'organisme de classification des jeux vidéo en Amérique du Nord a attribué un Mature 17+ à Aliens: Fireteam Elite 2, qui comprendra du sang, de la violence et un langage cru.

Aliens Fireteam Elite 23 06 2021 new key art fond écran wallpaper

Une officialisation aux Game Awards 2025 ?

En toute logique, Cold Iron Studios devrait officialiser Aliens: Fireteam Elite 2 dans les prochains mois. Rendez-vous aux Game Awards 2025 en décembre ? En attendant, vous pouvez retrouver Aliens: Fireteam Elite premier du nom à 23,95 € sur Cdiscount. Pour rappel, Creative Assembly développe de son côté une suite à Alien: Isolation, un excellent survival-horror.

Lire aussi : TEST Aliens: Fireteam Elite, un shooter coopératif bien baveux

