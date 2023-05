Amazon Prime Video et Pass Warner : les nouveautés de juin 2023 dévoilées

L'été approche et le mois de juin avec lui d'ici peu. Même si la météo donne plus envie de sortir pour profiter du soleil que de rester devant son écran, il y aura de quoi se faire plaisir du côté d'Amazon Prime Video dans les prochaines semaines, ainsi qu'avec le Pass Warner supplémentaire. Les sportifs vont évidemment pouvoir suivre les matchs de tennis de Roland-Garros et les 24 Heures du Mans, tandis que le Jack Ryan de John Krasinski va tirer sa révérence du côté des séries. Et une fois n'est pas coutume, des achats et locations de films ont été listés, pour des productions bien de chez nous.

L'intégralité des ajouts de juin 2023 sur Amazon Prime Video pour la France, qui ont été communiqués, est à retrouver ci-dessous.

1er juin Roland-Garros - Night sessions jusqu'au 7 juin

Legacies - Saison 4

Chicago Fire - Saison 9

Chicago Med - Saison 6

New Amsterdam - Saison 3

La Tour Montparnasse infernale

Looper - De Ryan Johnson

Escobar - À regarder avant Medellín

Comme chiens et chats

Happy Feet et Happy Feet 2

Scooby-Doo et Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent

Le Pôle Express 2 juin Medellín - De et avec Franck Gastambide

Deadloch - Saison 1

Gravity - Playlist Dans l'espace TCM Cinema (Pass WB)

3 juin Ligue 1 - Multiplex J38 5 juin Licorice Pizza - De Paul Thomas Anderson

The Idol - Avec The Weeknd et Lily-Rose Depp - HBO (Pass WB)

Astérix & Obélix : L'Empire du mileu - Achat / Location 8 juin À contre-sens

Alibi.com 2 - Achat / Location le 14

9 juin The Lake - Saison 2

Interstellar - Playlist Dans l'espace TCM Cinema (Pass WB) / Déjà disponible via Prime

10 et 11 juin 24h le Mans : le centenaire - Eurosport (Pass WB) 14 juin Ghost in the Shell (2017) - Warner TV (Pass WB) 15 juin Le Monde incroyable de Gumball - Saison 2

New Looney Tunes - Saison 1

Les Fous du volant (2017) - Saisons 1 et 2 16 juin The Grand Tour - Saison 5

Sniper: Rogue Mission

Colin from Accounts - Saison 1

David et Madame Hansen - De et avec Alexandre Astier

Space Cowboys - Playlist Dans l'espace TCM Cinema (Pass WB) 19 juin The Righteous Gemstones - Saison 3 - HBO (Pass WB) 23 juin The Covenant - Avec Jake Gyllenhaal et par Guy Ritchie

I'm a Virgo - Saison 1, par Boots Riley

2001 : L'Odyssée de l'espace - Playlist Dans l'espace TCM Cinema (Pass WB)

30 juin Jack Ryan - Saison finale

Warrior - Saison 3 - HBO (Pass WB)

2010 : L'année du premier contact - Playlist Dans l'espace TCM Cinema (Pass WB)

Envie de vous abonner à Amazon Prime ? Il vous en coûtera 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année. À cela, vous devrez rajouter 9,99 € par mois pour le Pass Warner afin d'accéder à son contenu.

Lire aussi : Amazon Prime Gaming : les 13 jeux offerts de juin 2023 dévoilés