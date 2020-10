Amnesia: Rebirth, 17 minutes de gameplay dans le noir pour le survival-horror

Après avoir délaissé le développement d'Amnesia: A Machine for Pigs à The Chinese Room, le studio Frictional Games reprend les rênes de sa franchise et sortira dans quelques jours seulement Amnesia: Rebirth, un nouveau survival-horror qui nous emmènera cette fois dans le désert algérien. Mais là aussi, il fait tout noir.

PlayStation Underground vient en effet de publier une nouvelle vidéo de gameplay d'Amnesia: Rebirth, longue de 17 minutes tout de même, mais vous avez intérêt à avoir de bons yeux, ou un bon écran, pour y voir quelque chose. L'aventure se déroule en sous-sol, avec un monstre traquant le joueur, il ne faut pas être nyctophobe pour jouer à ce titre.

Pour ceux qui n'ont pas peur du noir, la date de sortie d'Amnesia: Rebirth est fixée au 20 octobre 2020 sur PC et PlayStation 4, vous pouvez acheter une carte PSN de 50 € sur Amazon.fr.