Amnesia: Rebirth, le scénario et les décors se dévoilent un peu plus en vidéo

Dans quelques jours sortira sur ordinateurs et PlayStation 4 Amnesia: Rebirth, nouveau jeu d'horreur développé par Frictional Games, qui nous emmènera cette fois dans le désert algérien pour survivre face à une étrange créature. Un cadre pour le moins atypique pour un jeu horrifique, et qui a droit cette semaine à une nouvelle bande-annonce :

Amnesia: Rebirth se déroule donc en Algérie, après le crash d'un avion dans le désert. Une partie du groupe de survivants est partie chercher de l'aide, mais n'a plus donné de signe de vie. Du côté du joueur et de ses amis, tout le monde meurt un par un, il ne reste plus que le héros malgré lui, qui décide donc de partir explorer la région pour tenter de survivre tout en évitant un mystérieux monstre qui rôde dans les parages.

La date de sortie d'Amnesia: Rebirth est fixée au 20 octobre 2020 sur PC et PS4, vous pouvez acheter une carte PSN de 30 € sur Amazon.fr.