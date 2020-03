Amnesia: Rebirth, une suite sur PS4 et PC pour la saga horrifique de Frictional Games

Penumbra, Amnesia, SOMA... Frictional Games s'est fait une spécialité des jeux d'horreur à la première personne, qui ont apeuré plus d'un joueur et d'un streameur. Le studio faisait monter la pression autour de son prochain projet avec des teasers, et le voile vient enfin d'être levé.

Il s'agit d'Amnesia: Rebirth, la suite de la saga déjà culte. L'aventure prendra place dans le désert algérien et nous mettra dans la peau d'une certaine Tasi Trianon, pour un « voyage éprouvant à travers la dévastation et le désespoir, la terreur personnelle et la douleur, tout en explorant les limites de la résistance humaine ». Grosse ambiance. Sa quête l'amènera à reconstituer les fragments de son passé, alors qu'elle lutte contre le temps et une mystérieuse créature, sans aucun droit à l'erreur.

Réglez la luminosité de votre écran : une première bande-annonce et des images bien sombres ont été dévoilées au passage.

Amnesia: Rebirth n'a pas encore de date de sortie précise, mais il verra le jour sur PC et PS4 à l'automne 2020.