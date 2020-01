Frictional Games (SOMA, Penumbra, Amnesia) tease son prochain jeu

Frictional Games est sans doute le studio majeur dans le genre du jeu d'horreur psychologique, nous lui devons notamment la trilogie Penumbra, le premier Amnesia et SOMA, un titre sorti en 2015 et nous plongeant dans une station sous-marine. Mais depuis, plus rien.

Sauf que Frictional Games n'est évidemment pas resté toutes ces années sans rien faire, et avant les fêtes de fin d'année, il a mis à jour son site officiel en rajoutant un onglet « Next Frictional Games » dans sa liste de jeux. Bon, jusqu'ici, rien de bien croustillant, mais le studio a également mis à jour le site nextfrictionalgames.com, jusqu'ici très vide. Nous y découvrons une simple vidéo qui tourne en boucle, affichant ce qui semble être un neurone.

Les fans de SOMA y voient déjà un nouveau jeu d'horreur psychologique dans le même univers, mais pour en savoir davantage, il faudra comme à chaque fois être patient.