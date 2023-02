Angry Birds très bientôt retiré du Google Play Store, un motif financier qui va surprendre les joueurs invoqué

Même si d'autres jeux mobiles avec plus ou moins de charme ont eu plus de succès que lui depuis, Angry Birds reste un classique des smartphones et tablettes, qui a explosé en même temps que les appareils nomades à écrans tactiles. Il a depuis connu de nombreuses suites et spin-offs (et même deux adaptations au cinéma), et Angry Birds 2 et d'autres sont encore régulièrement mis à jour avec du contenu supplémentaire et de nouvelles possibilités de microtransactions.

Pourtant, peu compatible avec les appareils récents et jugé trop vieillot pour être soutenu par Rovio, Angry Birds avait été retiré des boutiques en 2019. Face à la forte demande des joueurs de retrouver l'aventure originale, le studio finlandais avait développé un remake fidèle et simpliste sous Unity, vendu 1,19 € et sans microtransaction sous le nom de Rovio Classics: Angry Birds depuis 2022.

Contre toute attente, il va déjà falloir lui dire au revoir, tout du moins sur le Google Play Store. Rovio vient en effet d'annoncer que Rovio Classics: Angry Birds allait être retiré de la boutique Android (tout en restant jouable si vous l'avez déjà téléchargé) et être renommé Red's First Flight sur l'App Store. La raison ? « L'impact sur le portefeuille de jeux plus large » relevé après une « analyse de rentabilité ».

Nous avons examiné l'analyse de rentabilité de Rovio Classics: Angry Birds, et en raison de l'impact du jeu sur notre portefeuille de jeux plus large, nous avons décidé que Rovio Classics: Angry Birds ne sera plus répertorié sur le Google Play Store le jeudi 23 février. De plus, le jeu sera renommé Red's First Flight dans l'App Store en attendant un examen plus approfondi. Rovio Classics: Angry Birds restera jouable sur les appareils sur lesquels le jeu a été téléchargé, même après qu'il a été retiré de la liste. Nous comprenons que c'est une triste nouvelle pour de nombreux fans, ainsi que pour l'équipe qui a travaillé dur pour faire de Rovio Classics: Angry Birds une réalité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les fans d'Angry Birds qui ont montré leur amour de la marque et de ce jeu depuis le début. Nous espérons que ces fans pourront continuer à apporter cette passion à nos jeux de fronde Angry Birds en direct tels que Angry Birds 2, Angry Birds Friends et Angry Birds Journey, où notre objectif quotidien est de créer la meilleure expérience possible pour les joueurs.

Le discours n'est pas clair, mais de ce que les joueurs comprennent, Rovio Classics: Angry Birds aurait trop de succès et les joueurs préféreraient dépenser une bouchée de pain pour l'acheter plutôt que de payer des microtransactions dans les jeux plus récents. Sympathique, mais pas philanthrope, le studio aurait donc décidé de couper court à cette mascarade pour consolider ses fonds, au détriment du plaisir des utilisateurs. Le responsable de la communauté Buck a rappelé que si les revenus globaux de Rovio baissaient, cela s'en ressentirait sur les jeux actuels et les suivants, une manière d'implorer la compréhension des joueurs.

Voilà qui ne devrait une fois de plus pas plaire aux détracteurs des microtransactions ! Si vous voulez continuer à jouer à l'Angry Birds originel sur le Google Play Store, il vous reste donc moins de 24h pour le télécharger. Pour les fans, Angry Birds 2 : Copains comme Cochons est disponible en Blu-ray 4K à partir de 24,73 € sur Amazon.fr.



