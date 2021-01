Angry Birds VR : Isle of Pigs, pleins de nouveaux niveaux dans la dernière mise à jour

Avec plus de 6 millions de niveaux joués et 31 millions de piafs catapultés, Resolution Games est assez fier de ses performances au cours de l’année 2020. Le studio ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque'une nouvelle mise à jour d’Angry Birds VR: Isle of Pigs est déployée depuis aujourd’hui avec du nouveau contenu.



Et nous ne parlons pas d’un petit patch avec des correctifs. Resolution Games a sorti le grand jeu avec un nouveau pack de niveaux qui nous emmène à Terror Peak, le quatrième et dernier monde d’épouvante prévu par les développeurs. Sur place, la mission des joueurs sera simple : battre le docteur Frankenswine une bonne fois pour toutes.

Cette extension est bien évidemment gratuite et elle permet de faire passer le nombre total de niveaux à 104. Enfin, sans compter ceux créés par la communauté via l’éditeur bien sûr.

Pour jouer à Angry Birds VR: Isle of Pigs, vous trouverez un Oculus Quest 2 (64 Go) sur le site de la Fnac pour 349,99 €.