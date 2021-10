Apex Legends : ambiance de vacances et rêve agité sur fond de Bob Marley pour le trailer de lancement de la saison Évasion

C'est reparti pour un tour du côté d'Apex Legends, avec une succession de vidéos qui vont faire la promotion de la prochaine saison du jeu de Respawn Entertainment et Electronic Arts, baptisée Évasion et qui est techniquement la onzième depuis le lancement, la numérotation ayant sauté avec Postérité plus tôt cette année. Ainsi, plus tôt cette semaine, nous avons appris que la prochaine Légende ne serait autre qu'Ash, superviseur des arènes que nous avions pu voir à l'époque dans le trailer de lancement de la Saison 9 et, pour les fans de la licence, dans Titanfall 2. Elle a donc eu droit à son Histoire des Terres Sauvages bien sombre et place désormais à une virée dans l'inconnu avec la séquence du jour.

Eh oui, Apex Legends va accueillir une nouvelle carte en Battle Royale avec Évasion, sa quatrième, prenant place sur une île tropicale avec ses plages de sable fin, sa jungle luxuriante, mais aussi ses nombreux dangers exotiques ! Il s'agira d'ailleurs de la plus vaste map des Jeux Apex à ce jour, mais il va encore falloir patienter quelques jours avant d'en savoir plus à son sujet. En attendant, la bande-annonce de lancement de la Saison 11 conduit donc les Légendes à cette destination, avec une mise en scène centrée sur Mirage et Ash, qui est une véritable machine à tuer sans état d'âme. Les petites vacances de nos héros ne vont évidemment pas se passer sans embuche, même si Everything's Gonna Be Alright de Bob Marley résonne en fond sonore.

La date de lancement d'Évasion sur toutes les plateformes où est disponible Apex Legends est pour rappel fixée au 2 novembre. La peluche de Nessie, visible en début de vidéo, est vendu sur Amazon au prix de 14,95 €.