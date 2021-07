Apex Legends : les compétences de Seer détaillées dans sa bande-annonce de gameplay

Et ça continue. La promotion de la nouvelle saison d'Apex Legends bat son plein depuis quelques jours, avec une série de vidéos tout ce qu'il y a de plus traditionnelle. Respawn Entertainment et Electronic Arts nous ont donc déjà montré un aperçu de la vie de Seer, la Légende qui sera ajoutée avec Émergence, une bande-annonce de lancement animée du plus bel effet et dernièrement un trailer de gameplay global de haute volée. C'est donc en toute logique que nous pouvons à présent découvrir en détail les capacités que pourra utiliser Seer.

Avec sa maîtrise de mini-drones et sa faculté à détecter les battements cardiaques, il sera bien difficile de lui échapper !

Passif : Heartseeker - Écoutez et visualisez les ennemis dans un rayon de 75 m lorsque vous visez.

- Écoutez et visualisez les ennemis dans un rayon de 75 m lorsque vous visez. Capacité Tactique : Centre de l'attention - Invoquez des micro drones pour déclencher une explosion retardée qui traverse les murs. Cette explosion révèle la position des ennemis et interrompt leurs actions.

: Centre de l'attention - Invoquez des micro drones pour déclencher une explosion retardée qui traverse les murs. Cette explosion révèle la position des ennemis et interrompt leurs actions. Capacité Ultime : Exhibit - Créez une sphère de micro drones qui vous permet de détecter les ennemis qui se déplacent rapidement ou qui tirent dans cette zone.

Émergence sera lancée la semaine prochaine, le 3 août, et nous devrions avant cela avoir un aperçu des récompenses du Battle Pass comme il est de coutume. Si vous avez besoin de Pièces Apex pour vous procurer des skins, vous pouvez passer par Amazon.