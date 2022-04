Apex Legends : Jackson se prend pour Captain America et hérite du rôle de Newcastle dans une Histoire des Terres Sauvages inédite

Pour la Saison 13 d'Apex Legends, intitulée Sauvetage, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont légèrement changé leur manière de procéder puisque nous avons eu droit d'entrée de jeu à sa bande-annonce de lancement, qui a introduit la Légende Newcastle au cours d'une cinématique. En conclusion de cette dernière, nous apprenions l'identité du héros au bouclier, à savoir Jackson Williams, qui n'est autre que le frère de Bangalore. Forcément, les questions se bousculaient sur la manière dont il en est arrivé là. Eh bien, voici une Histoire des Terres Sauvages se la jouant comics, qui nous réserve son lot de surprises !

En effet, Jackson n'était pas le fameux héros de Harris Valley au départ, mais juste un simple père de famille vivant avec sa femme et ses deux enfants. Sauf qu'une nuit, alors qu'il cherchait la poupée perdue par sa fille, il a assisté à une confrontation entre Newcastle et une bande de malfrats cherchant à recouvrer les dettes de ce dernier. Le voyant en bien mauvaise posture, Jackson lui est venu en aide à la manière de Captain America. Sauf que le boss de ces voyous tient à son argent, que l'ancien héros ne sera plus en mesure de lui rembourser puisqu'il n'est plus en mesure de participer aux Jeux Apex. Forcément, la chute coule de source, c'est donc Jackson qui va endosser le costume de Newcastle pour obtenir l'argent nécessaire et sauver la ville des possibles représailles, d'où son arrivée avec cette nouvelle saison.

