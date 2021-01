Apex Legends se la joue cliché de film d'action dans le trailer de gameplay de la Saison 8

Il ne reste plus qu'une semaine avant le début de la Saison 8 d'Apex Legends, qui sera placée sous le signe du Chaos. Il faut dire que l'entrée dans le roster de la nouvelle Légende, Fuse, s'est faite au détriment du Canyon des Rois, totalement ravagé dans le trailer de lancement et qui va donc faire peau neuve pour l'occasion. Envie de voir à quoi il ressemble ? Ça tombe bien, la bande-annonce de gameplay de cette saison vient de sortir.

Electronic Arts et Respawn Entertainment se sont bien amusés cette fois en parodiant les trailers de films d'action à grand renfort d'explosions, avec en vedette évidente Fuse, dont les capacités sont rapidement montrées. Nous découvrons aussi quelques nouveautés qui seront présentes dans le Battle Pass, à savoir les skins Légendaires Bad to the Bone pour Lifeline et Radical Action pour Bangalore, l'apparence réactive du DMR X-1, le fameux Répéteur 30-30 et le Chargeur d'Or, permettant d'accroître la capacité en munition de nos armes comme si elles étaient violettes, en leur accordant en plus le rechargement automatique.

Apex Legends est disponible sur PS4, Xbox One et PC, jouable aussi sur PS5 et Xbox Series X | S. La version Switch pourrait quant à elle arriver prochainement, wait & see. L'édition Bloodhound est de son côté toujours en vente 19,30 € sur Amazon si vous souhaitez obtenir quelques bonus, le jeu étant free-to-play.