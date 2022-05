Apex Legends : les nouveautés de la Zone d'orage détaillées et un trailer de gameplay pour découvrir Newcastle en action

La Saison Sauvetage (13) d'Apex Legends sera lancée dans une semaine, alors Respawn Entertainments et Electronics Arts poursuivent les présentations des nouveautés que les joueurs pourront découvrir. La plus mise en avant jusqu'à présent, c'était bien entendu la nouvelle Légende Newcastle, dont l'identité n'est autre que Jackson Williams, qui s'est résolu à participer aux Jeux Apex. Comme nous l'avions vu dans le trailer de lancement, la map Zone d'orage va évoluer suite à l'attaque d'une terrible créature, faisant notamment apparaître des armureries de l'IMC. La bande-annonce du jour fait donc le point sur le gameplay, avec un premier aperçu des compétences de Newcastle, qui aura sans doute droit à une vidéo dédiée dans les prochains jours comme il est de coutume.

Pour plus de détails sur les changements apportés par les développeurs à ce terrain de jeu, un article explicatif a été publié avec quelques visuels, à retrouver ci-dessous dans son intégralité.

Comme il s’agissait de la première mise à jour de la carte Zone d’orage, notre objectif consistait à ajouter du nouveau contenu et à améliorer les fonctionnalités de la carte, sans rien lui retirer. Nous avons ajouté un tout nouveau point d’intérêt : une carcasse géante baptisée La créature terrassée - qui constitue une expérience de combat unique dans Apex Legends -, une zone de combat organique, ainsi qu’une modification architecturale intéressante. Nous avons en outre introduit une toute nouvelle fonctionnalité JcE avec les armureries de l’IMC, disséminées à quatre emplacements stratégiques de la carte et susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’issue des combats.

La Zone d’orage est une île tropicale paradisiaque totalement isolée au milieu de l’océan. Les profondeurs marines renferment de nombreux secrets, certains plus inavouables que d’autres. L’un de ces mystères prend la forme d’une créature marine préhistorique, qui est remontée des profondeurs pour ramper jusqu’à la rive nord-ouest de l’île. Deux des Léviathans fétiches de l'île ont mystérieusement disparu en pleine période de migration. Les Légendes jugeant la situation potentiellement périlleuse, elles ont décidé de mettre leurs différends de côté et de collaborer pour triompher de cette bête enragée.

NOUVEAU POINT D’INTÉRÊT - LA CRÉATURE TERRASSÉE

Déjà croisée dans le Canyon des Rois, l’unité ECHO de nettoyage environnemental et de traitement des risques débarque pour assainir la Zone d’orage afin que les Jeux puissent s’y tenir. Le déblayage de l’énorme carcasse de créature marine échouée, qui a transformé le paysage du littoral jadis vierge, va cependant demander un certain temps. Ce point d’intérêt constitue un terrain de pillage précieux au croisement de trois lieux cruciaux : le Tremplin nord, le Point de contrôle et le Moulin. Vous apercevrez d’emblée une immense grue sur une base flottante faisant partie des infrastructures déployées par l’unité ECHO autour de la créature terrassée. La carcasse de cette dernière pourra faire office de couverture protectrice en cas d’attaque aérienne. Le canon gravitationnel vous permet de vous hisser en haut de la carcasse ou de fuir rapidement lorsque l’anneau approche. Nous encourageons les équipes à atterrir sur l’une des plateformes et à collecter du butin dans l’une des nombreuses tentes ECHO, avant de se frayer un chemin jusqu’à l’intérieur de la bête... mais ce n’est pas sans risques ! La grande carcasse peut sembler intimidante de premier abord, mais elle renferme une zone de butin de haut niveau.

Les mâchoires grandes ouvertes et les quatre blessures béantes qui jalonnent le corps de la bête constituent autant d’opportunités d’attaquer l’ennemi en le prenant à revers. Monter sur la bête vous octroie également une position préférentielle, qui vous offre une vision globale de l’activité alentour. Les tyroliennes vous permettent de prendre rapidement de la hauteur pour mieux attaquer et éliminer les ennemis en position surélevée. Vous pouvez également garder un œil sur les ennemis en provenance des points d’intérêt situés à proximité. Les possibilités sont nombreuses pour les Légendes aux capacités standard, et ce point d’intérêt procure des possibilités de combat qui correspondront forcément à votre style de combat : combat rapproché sous les tentes, moyenne portée à l’intérieur et longue portée à l’extérieur. À cause de la créature échouée, de nombreux volants ont rappliqué et survolent les lieux, attirés par la perspective de pouvoir profiter de sa carcasse.