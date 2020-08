Apex Legends : la Saison 6 Propulsion annoncée et datée en vidéo avec la nouvelle Légende Rampart

Mine de rien, la Saison 5 d'Apex Legends dure depuis le 12 mai dernier, cela va donc bientôt faire trois mois que les joueurs ont pu découvrir Loba et profiter de quelques nouveautés. Si vous suivez les réseaux sociaux du jeu de Respawn Entertainment, vous avez pu voir passer des messages audio depuis mardi :

Ils ont été suivis ce soir par l'annonce en bonne et due forme de la Saison 6 baptisée Propulsion et qui a été introduite par un trailer que ne renierait pas le prochain Nolan, puisque toute la scène est inversée, admirez plutôt :

Nous y découvrons donc les différentes Légendes tombées sous la pluie de balles d'un canon rotatif se relever, jusqu'à atteindre le point de départ des tirs et la folle personnalité maniant cette arme nommée Sheila. Il s'agit bien entendu de la nouvelle arrivante de cette saison, Rempart, une « experte en modding et connue dans les clubs de combat clandestins », qui « a le verbe haut et le canon à portée de main. » Tout un programme ! De ce que nous dit le site officiel, nous pourrons éliminer nos adversaires à l'aide de la mitraillette à énergie Volt pour monter dans le classement, créer des objets à l'aide de matières premières dénichées sur la map et bien entendu accumuler de l'XP pour déverrouiller les multiples récompenses du Passe de combat (skins légendaires, packs Apex, hologrammes, etc.).

Apex Legends est actuellement disponible sur PS4, Xbox One et PC, et fera route sur la Switch de Nintendo et Steam cet automne, avec du cross-play au passage. Des versions iOS et Android devraient aussi paraître en fin d'année.