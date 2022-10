L'Apple Watch est la star, n'oubliez pas le marché du reconditionné

Le segment des montres connectées est très fortement marqué de l'empreinte d'Apple. Le groupe de Cupertino truste la première place mondiale avec sa célèbre Apple Watch équipée de watchOS.

D'après les données de Counterpoint Research, le segment des montres connectées a connu au premier trimestre une croissance de 13 % sur un an. La part de marché d'Apple a été de 36 % devant Samsung à 10 %, qui avait connu une belle progression annuelle.

Sans mettre en péril la première place du groupe, la part de marché mondial d'Apple a par contre diminué au deuxième trimestre (29 %). Une baisse est également susceptible d'intervenir au troisième trimestre, avant un rebond au quatrième trimestre comme de tradition.

Ces fluctuations sont intimement liées au calendrier de sortie de nouveaux produits d'Apple. Et en matière de montres connectées, l'Apple Watch Series 8 vient de faire son apparition aux côtés d'une Apple Watch SE de deuxième génération dans l'entrée de gamme et d'une Apple Watch Ultra qui inaugure une orientation sports extrêmes.

La nouvelle gamme est sortie… pensez à l'ancienne





Counterpoint Research estime ainsi que la part de marché d'Apple devrait encore augmenter par rapport à ce qu'elle était en début d'année. Hormis la qualité intrinsèque des produits, le cabinet d'analyse souligne la grande fidélité à la marque à la pomme des utilisateurs d'iPhone qui est un facteur du succès de l'Apple Watch. Une popularité qui serait même plus élevée parmi la jeune génération.

Reste pour autant la question du prix de l'Apple Watch qui demeure plus élevé que la moyenne. Avec la dernière fournée, ils débutent à 499 € et 299 € pour l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE 2022, tandis que le ticket d'entrée est à 999 € pour l'Apple Watch Ultra !

Comme les évolutions ne sont pas toujours de grandes ampleurs chaque année, il y a toujours la possibilité de se tourner vers le modèle de l'année précédente. Apple ne facilite pas vraiment les choses à ce niveau, et ne commercialise par exemple plus l'Apple Watch Series 7... pourtant proche de l'Apple Watch Serie 8.

L'Apple Watch se trouve aussi dans le reconditionné





Pour trouver son bonheur et faire éventuellement de bonnes affaires, il faut alors taper dans les stocks des revendeurs qui ont cependant tendance à s'épuiser rapidement pour des modèles de génération précédente. Et pour des modèles d'une génération encore plus ancienne, c'est le chemin de croix.

Un réflexe à avoir est de se tourner vers le marché du reconditionné pour lequel il existe des acteurs bien établis, vous pouvez ainsi trouver des Apple Watch 6 sur Back Market en France. Une possibilité qui ne vient toutefois pas immédiatement en tête, tant le marché du reconditionné est presque systématiquement associé à celui du smartphone (et principalement dans le haut de gamme). À tort.

Ce marché du reconditionné est d'ampleur bien plus importante, montres connectées comprises et donc la star Apple Watch aussi. Il faudra peut-être attendre l'arrivée de l'Apple Watch Ultra dans le reconditionné... mais cela risque d'être assez long. Pour le moment, le mieux est de craquer pour une superbe Apple Watch 6 par exemple, proposée à partir de 260 €.