Apple Watch Ultra, Series 8 et SE (2e génération) : les nouvelles montres connectées dévoilées, dont une adaptée aux sports extrêmes

La dernière conférence d'Apple a sans surprise permis de lever le voile sur une nouvelle génération de montres connectées. Et s'il y avait bien des évolutions des modèles existants, le constructeur en a profité pour introduire une nouvelle venue dans la gamme, l'Apple Watch Ultra. Il s'agit d'un accessoire pensé pour l'endurance, l'exploration et l'aventure, doté d'un boîtier en titane de 49 mm et d'un verre plat en cristal de saphir, le plus grand à ce jour sur une montre d'Apple. Un bouton d'action permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités pratiques, et un mode économie d'énergie permet de prolonger la charge d'environ 36 à 60 heures pour les activités prolongées.



Tous les détails sont lisibles ci-dessous.

Plus grande, plus lumineuse et plus résistante

Fabriquée en titane de qualité aérospatiale, l’Apple Watch Ultra offre l’équilibre parfait entre poids, durabilité et résistance à la corrosion. Les bords du boîtier épousent les contours du verre plat en cristal de saphir de façon à protéger l’écran Retina d’une luminosité de 2 000 nits, soit le double par rapport aux modèles précédents d’Apple Watch. Le nouveau bouton Action, orange vif, peut être facilement personnalisé pour accéder instantanément à diverses fonctionnalités comme Exercices, Compass Waypoints et Point de départ.

L’Apple Watch Ultra intègre trois micros afin d’assurer une qualité audio nettement améliorée pendant les appels vocaux, dans toutes les situations. Un algorithme de beamforming adaptatif se sert des micros pour capturer la voix et réduire les sons environnants, pour des appels d’une remarquable clarté. Dans des conditions de forte exposition au vent, l’Apple Watch Ultra utilise des algorithmes réducteurs de bruit avancés, dont des algorithmes d’apprentissage automatique, pour offrir un son clair et intelligible lors des appels.

De nouveaux bracelets conçus pour les activités en extérieur

Conçu pour celles et ceux qui pratiquent la course et les sports d’endurance, la boucle Trail est le plus fin des bracelets Apple Watch à ce jour. Grâce à son matériau tissé léger, à la fois doux et souple, il se positionne de manière optimale autour du poignet, et le fermoir permet de l’ajuster rapidement.

La boucle Alpine, davantage pensée pour les adeptes d’exploration, se compose de deux couches tissées en un seul passage si bien qu’elle ne comporte aucune couture. Les boucles du dessus, tissées avec du fil ultra-résistant, permettent d’ajuster facilement le bracelet et de bien fermer le système d’attache en forme de crochet, fabriqué en titane.

Avec sa boucle en titane et une boucle à ressort associée, le bracelet Ocean est taillé pour les sports aquatiques extrêmes et la plongée loisir. Moulé dans un fluoroélastomère souple capable de s’étirer, le bracelet a une forme en tube qui lui permet de rester bien en place. Dans sa version extra-longue disponible en option, le bracelet Ocean peut être porté par-dessus une combinaison.

Sports d’endurance et de haut niveau

L’Apple Watch Ultra est un formidable outil pour les adeptes des sports d’endurance et toutes les personnes cherchant à repousser leurs limites. Pour la première fois sur une Apple Watch, le GPS double fréquence haute précision intègre la fréquence L1 et la toute dernière fréquence L5, sans oublier de nouveaux algorithmes de positionnement. L’Apple Watch Ultra est équipée du GPS le plus précis jamais vu sur une Apple Watch, offrant des données d’une précision optimale sur la distance parcourue, le rythme et l’itinéraire en conditions d’entraînement et de compétition.

L’Apple Watch Ultra fonctionne avec watchOS 9, qui intègre de nouvelles mesures avancées pour la course telles que la longueur de foulée, le temps de contact au sol, l’oscillation verticale et la puissance de course. De nouvelles vues d’entraînements, telles que Segments, Tours et Altitude, permettent de consulter des données importantes en un coup d’œil. Et grâce à son grand écran, l’Apple Watch Ultra est la seule à pouvoir afficher six indicateurs en même temps. La montre permet de passer au niveau supérieur avec ses entraînements en utilisant des fonctionnalités comme Zones de fréquence cardiaque, Entraînements personnalisés, Pacer et, prochainement, Course avec itinéraire. Pour les triathlons, biathlons ou les activités impliquant l'enchaînement d'activités de natation, de vélo ou de course à pied, le nouvel entraînement Multisport inclut la détection automatique pour basculer facilement d’une discipline à une autre. L’Apple Watch Ultra dispose d’une autonomie suffisante pour permettre à la plupart des utilisateurs de réaliser un triathlon longue distance : 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de 42 km.

Le bouton Action permet de démarrer instantanément un entraînement, de passer à la séquence suivante d’un entraînement personnalisé ou à la prochaine étape d’un entraînement Multisport. Le bouton Action peut également servir à marquer des segments, complétant ainsi la nouvelle expérience Track, laquelle indique automatiquement les estimations de rythme et de distance pour une séance de course sur piste.

Amateurs d’exploration

Dotée d’un écran plus grand et plus lumineux et d’une robustesse à toute épreuve, l’Apple Watch Ultra est l’instrument technique idéal pour les amateurs d’aventure et d’exploration dans différents environnements, au quotidien ou dans des conditions extrêmes. L’app Boussole entièrement revisitée dans watchOS 9 affiche des informations plus détaillées et trois vues différentes. L’app propose une nouvelle vue hybride qui affiche en même temps un cadran de boussole analogique et une vue numérique. En tournant la Digital Crown, on peut faire apparaître une autre vue indiquant la latitude, la longitude, l’altitude et l’inclinaison, ainsi qu’une vue d’orientation montrant les points de cheminement et Point de départ dans Boussole.

Les points de cheminement de Boussole sont pratiques pour marquer rapidement un lieu ou un point d’intérêt directement dans l’app. Une pression sur le bouton Action ou la sélection de l’icône dédiée permet d’ajouter un point de cheminement, qui peut être modifié en choisissant l’icône qui apparaît alors. Cette complication se met à jour en temps réel en fonction de la direction du point de cheminement et de la distance évaluée.

À partir des données GPS, Point de départ crée un parcours montrant où le détenteur de la montre s’est rendu. Une fonctionnalité particulièrement utile si la personne se perd et a besoin de rebrousser chemin. Point de départ peut également s’activer automatiquement en arrière-plan si l’utilisateur se trouve en zone blanche. Il suffit d’appuyer une fois sur le bouton Action pour déposer un point de cheminement sur la carte ou pour démarrer ou consulter un point de départ. La montre intègre une alarme de 86 décibels à déclencher pour attirer l’attention en urgence en cas d’égarement ou de blessure. Le son de cette alarme est unique : il associe deux séquences qui peuvent se répéter pendant plusieurs heures. La première séquence évoque une situation d’urgence, et la seconde reproduit un SOS, le signal international de détresse. Pour les expéditions de plusieurs jours, l’autonomie de l’Apple Watch Ultra peut être prolongée jusqu’à 60 heures en activant un mode économie d’énergie ainsi qu’un paramètre d’économie d’énergie supplémentaire qui permet d’enregistrer les points GPS et la fréquence cardiaque moins souvent.

La température de fonctionnement de l’Apple Watch Ultra permet de la porter pour partir explorer dans les conditions les plus extrêmes, en montagne par -20°C comme dans le désert sous un écrasant 55°C. L’Apple Watch Ultra répond aux spécifications pertinentes de la certification MIL-STD-810H, utilisée pour le matériel militaire et si populaire auprès de fabricants d’équipements ultra-résistants. Elle a notamment été testée pour sa résistance aux basses pressions (en altitude), aux hautes températures, aux basses températures, aux écarts de température, à la contamination par des liquides, à la pluie, à l’humidité, à l’immersion, au sable et à la poussière, au gel et au dégel, à la glace et à la grêle, aux chocs et aux vibrations, entre autres. Pour une utilisation optimale de la montre en fin de journée, il suffit de tourner la Digital Crown pour donner une coloration rouge à l’interface, ce qui la rend plus lisible dans l’obscurité lorsque le cadran Wayfinder est activé.

Adeptes des sports nautiques et aquatiques

L’Apple Watch Ultra est conçue pour les sports aquatiques, y compris les activités extrêmes comme le kitesurf et le wakeboard, ainsi que pour la plongée loisir jusqu’à 40 mètres avec la nouvelle app Oceanic+. Pour permettre de telles prouesses sous l’eau, l’Apple Watch Ultra est certifiée WR100. L’Apple Watch Ultra est également conforme à la norme internationale EN13319 qui certifie les accessoires de plongée, notamment les profondimètres utilisés par les plongeurs de loisir du monde entier.

Dotée d’un nouveau profondimètre, l’Apple Watch Ultra intègre une app Profondeur dont l’interface intuitive renseigne d’un coup d’œil sur l’heure, la profondeur actuelle, la température de l’eau, la durée de la plongée et la profondeur maximale atteinte. Le bouton Action peut être programmé pour lancer instantanément l’app Profondeur.

En collaboration avec Huish Outdoors, une marque réputée pour son matériel de plongée innovant et fiable, Apple lance la nouvelle app Oceanic+, faisant de l’Apple Watch Ultra un ordinateur de plongée performant. Disponible sur l’App Store prochainement, l’app utilise l’algorithme de décompression Bühlmann et inclut la planification de plongée, des mesures de plongées faciles à comprendre, des alertes visuelles et haptiques, les limites de plongée sans décompression, la vitesse de remontée et les paliers de décompression recommandés. L’app Oceanic+ propose également un profil utilisateur personnalisé, des statistiques sur les conditions actuelles et locales de plongée et un journal de plongée à partager automatiquement avec ses proches via la synchronisation avec un iPhone.

« C’est un plaisir de travailler avec Apple pour associer notre expertise en plongée, reconnue à l’échelle mondiale, aux capacités uniques de l’Apple Watch Ultra pour transformer cette montre si appréciée au quotidien en ordinateur de plongée de pointe », a déclaré Mike Huish, CEO chez Huish Outdoors. « Avec Oceanic+, les possesseurs d’Apple Watch Ultra pourront profiter d’une expérience de plongée inédite et plus intense. »

Autres fonctionnalités

L’Apple Watch Ultra est équipée de toutes les fonctionnalités de connectivité, d’activité et de santé qui ont fait de l’Apple Watch la montre connectée la plus vendue au monde : surveillance de la fréquence cardiaque, app ECG et app Oxygène sanguin, anneaux d’activité et pratique de la pleine conscience, et bien d’autres fonctionnalités pour protéger sa santé et sa sécurité, mais aussi trouver son chemin.

L’Apple Watch Ultra intègre des capteurs de température innovants qui permettent de mieux comprendre la santé des femmes. Le dispositif à deux capteurs permet de réduire les effets engendrés par l’environnement extérieur et le corps lui-même. Grâce à ces nouvelles capacités, les femmes pourront estimer leur date d’ovulation rétrospectivement, une fonction utile pour la planification familiale. Le capteur de température permet d’améliorer les prédictions des règles. Avec iOS 16 et watchOS 9, les utilisatrices de Suivi de cycle peuvent désormais être averties si l’historique de leurs règles montre un changement de cycle potentiel, qui pourrait être le signe d’un problème de santé.

L’Apple Watch Ultra s’appuie sur deux nouveaux capteurs de mouvement et un algorithme de fusion avancé pour détecter les accidents de voiture. En cas de détection d’un grave accident de voiture, l’Apple Watch demande à la personne si elle a besoin d’aide et appelle les services de secours si la montre ne détecte aucune réaction dans les 10 secondes. Les secours reçoivent alors la position de l’Apple Watch, tout comme les contacts d’urgence définis au préalable.

L’Apple Watch Ultra et l’environnement

L’Apple Watch Ultra a été conçue pour avoir un impact minimum sur l’environnement. Elle utilise de l’or recyclé dans le placage des cartes mères, une première sur Apple Watch. Tous ses aimants intègrent des terres rares 100 % recyclées, et le Taptic Engine est constitué de tungstène 100 % recyclé lui aussi. Le verre de l’écran ne contient pas d’arsenic et l’Apple Watch Ultra est sans mercure, sans RFB, sans PVC et sans béryllium. Aucun coffret d’Apple Watch n’utilise de film plastique extérieur, et les emballages sont constitués de fibres à 98 % au minimum. Apple se rapproche ainsi de son objectif de supprimer entièrement le plastique de ses emballages d’ici à 2025.

Apple a atteint la neutralité carbone pour ses activités de gestion de l’entreprise au niveau mondial, et vise la neutralité carbone à 100 % d’ici 2030 à l’échelle de ses chaînes logistiques de fabrication et le cycle de vie de tous ses produits. Ce qui signifie que chaque appareil Apple vendu, de la fabrication des composants, l’assemblage, le transport, l’utilisation et la recharge, jusqu’à son recyclage et la récupération de ses matériaux, aura un impact climatique net nul.

Le respect de la vie privée

Le respect de la vie privée est fondamental dans la conception et le développement de toutes les fonctionnalités d’Apple. Lorsqu’un iPhone est verrouillé par un code, par Touch ID ou par Face ID, toutes les informations de forme et de santé contenues dans l’app Santé (autres que celles de la fiche médicale) sont chiffrées. Toutes les données de santé sauvegardées sur iCloud sont chiffrées d’abord pendant la transmission, puis une fois arrivées sur les serveurs Apple. Sous iOS et watchOS avec l’authentification à deux facteurs activée par défaut et un code d’accès, les données de l’app Santé synchronisées avec iCloud sont chiffrées de bout en bout, ce qui signifie qu’Apple n’a pas la clé pour les déchiffrer et ne peut donc pas les lire.