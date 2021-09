Apple Watch Series 7 : période de sortie et nouveautés pour la montre connectée plus résistante et performante que jamais

L'évènement d'Apple nous a permis de découvrir hier un iPhone 13 et un iPhone 13 mini, ainsi qu'un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. Mais surprise, il fut aussi l'occasion d'introduire l'Apple Watch Series 7, un an tout juste après l'officialisation du précédent modèle.

Au programme, un écran à la surface d'affichage élargie, une meilleure autonomie et une recharge plus rapide, une résistance accrue contre les chocs, la poussière et l'eau, et toujours plus d'options pour surveiller notre santé.

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement de l’Apple Watch Series 7, dotée d’un écran Retina toujours activé repensé, avec une surface d’affichage nettement plus étendue et des bords affinés, ce qui en fait l’écran le plus grand et le plus avancé à ce jour. Les bords amincis augmentent l’espace accordé à l’écran sans modifier le format du boîtier. L’Apple Watch Series 7 se distingue par un design raffiné aux angles arrondis, plus doux, et grâce à la réfraction innovante des bords de l’écran, les cadrans et les apps en plein écran suivent harmonieusement les courbes du boîtier. L’Apple Watch Series 7 présente également une interface optimisée pour l’écran plus spacieux, améliorant la lisibilité et la simplicité d’utilisation, ainsi que deux nouveaux cadrans, Contour et Modulaire duo, conçus spécialement pour ce nouveau modèle. Les utilisateurs bénéficient également d'une autonomie de 18 heures et d'une recharge 33 % plus rapide.

L’Apple Watch Series 7 se caractérise par une résistance inédite grâce au verre de l’écran, plus épais et antichoc. C’est la toute première Apple Watch à obtenir les indices de protection IP6X pour sa résistance à la poussière et WR50 pour sa résistance à l’eau.

La nouvelle Apple Watch reste un outil indispensable à la santé et au bien-être, notamment grâce au capteur électrique de fréquence cardiaque, à l’app ECG, au capteur de taux d’oxygène dans le sang et à l’app Oxygène sanguin. watchOS 8 aide à garder la forme, à rester actif et en contact grâce à de nouveaux types d’activités, l’app Pleine conscience inédite, des fonctionnalités d’accessibilité innovantes, Apple Wallet et des possibilités accrues liées à l’app Maison, sans oublier les améliorations apportées à Messages et à l’app Photos.

L’Apple Watch Series 7 arbore cinq nouvelles finitions de boîtier aluminium, ainsi qu’un large choix de coloris et de styles de bracelets. Toute la gamme Apple Watch Series 7 sera disponible cet automne.

« L’Apple Watch Series 7 apporte des améliorations significatives, de l’écran plus grand et plus avancé que jamais jusqu’à la résistance accrue et la recharge accélérée. La montre connectée ultra performante s’améliore encore », a déclaré Jeff Williams, Chief Operating Officer d’Apple. « Équipée de watchOS 8, l’Apple Watch propose de nouvelles opportunités pour rester en contact, suivre son activité physique et ses entraînements, et mieux cerner son niveau général de santé et de bien-être. »

Nouveau design et interface optimisée

Le magnifique écran de l’Apple Watch Series 7 offre près de 20 % de surface d’affichage en plus. Ses bords d’une épaisseur de 1,7 mm seulement sont 40 % plus fins que ceux de l’Apple Watch Series 6. Grâce à son design novateur qui augmente l’espace d’affichage tout en gardant quasiment les mêmes dimensions de boîtier, l’Apple Watch Series 7 est disponible au format 41 mm et 45 mm. Lorsque vous avez le poignet baissé, l’écran Retina toujours activé est jusqu’à 70 % plus lumineux en intérieur que celui de l’Apple Watch Series 6, ce qui vous permet de voir le cadran sans lever le bras ni sortir l’écran du mode veille.

L’interface a été optimisée pour tirer parti de la forme et de la taille du nouvel écran. L’Apple Watch Series 7 propose deux tailles de police supplémentaires ainsi qu’un nouveau clavier AZERTY avec lequel on peut interagir d’un simple geste ou en balayant avec QuickPath (en glissant le doigt pour saisir du texte). L’apprentissage automatique sur l’Apple Watch permet d’anticiper le prochain mot en fonction du contexte, ce qui facilite la saisie. Avec watchOS 8, les titres des menus et boutons s’affichent en plus grand dans les apps comme Chronomètre, Activité et Alarmes, et facilitent encore davantage l’interaction avec l’écran.

Une résistance inédite

L’Apple Watch Series 7 est équipée d’un écran redessiné au moins 50 % plus épais que celui de l’Apple Watch Series 6, ce qui accroît sa résistance aux chutes sans compromettre sa transparence. L’Apple Watch Series 7 a obtenu la certification IP6X pour sa résistance à la poussière. Elle supporte donc mieux l’exposition aux environnements comme la plage ou le désert, tout en assurant une grande résistance à l’eau selon l’indice WR50.

Recharge accélérée

L’Apple Watch Series 7 tient toute la journée et assure une autonomie de 18 heures sur une même charge. Sa recharge est 33 % plus rapide que la Series 6 grâce à la nouvelle architecture de charge et au câble magnétique de charge rapide vers USB-C.

watchOS 8

watchOS 8 présente des cadrans supplémentaires conçus spécifiquement pour l’écran plus grand de l’Apple Watch Series 7. Sur le nouveau cadran Contour, les chiffres sont collés au contour de l’écran et tout au long de la journée, une animation fluide permet de voir l’heure qu’il est d’un seul coup d’œil. Le nouveau cadran Modulaire duo, quant à lui, exploite la surface d’affichage supplémentaire pour présenter deux grandes complications centrales avec de nombreuses données. Par ailleurs, les globe-trotters apprécieront le cadran classique Horloge mondiale, qui rappelle les montres traditionnelles et affiche l’heure dans les 24 fuseaux horaires sur deux anneaux. Il est disponible sur l’Apple Watch Series 4 et modèle ultérieur. Enfin, le cadran Portraits utilise les capacités d’analyse de la profondeur du mode Portrait de l’iPhone pour proposer une superbe expérience personnalisée.

La nouvelle app Pleine conscience, le suivi de la fréquence respiratoire pendant le sommeil et les types d’exercice Tai Chi et Pilates peuvent vous aider à améliorer votre bien-être général. Grâce aux modifications apportées aux apps Maison et Wallet, il devient plus pratique d’accéder à sa voiture et aux lieux où l’on habite, où l’on travaille et à ceux que l’on visite. Les apps Messages et Photos ont été améliorées pour qu’il soit encore plus facile de garder le contact avec ses proches.

Nouveautés pour le vélo, l’app Exercice et la Détection des chutes

Avec watchOS 8, les cyclistes bénéficient de nouvelles fonctionnalités. L’Apple Watch utilise des algorithmes avancés pour analyser les données du GPS, de l’accéléromètre et du gyroscope ainsi que votre fréquence cardiaque, afin de détecter le début d’une activité et vous proposer automatiquement de démarrer l’exercice de vélo en plein air si vous ne l’avez pas déjà fait. Comme pour les autres rappels automatiques de l’app Exercice, les cyclistes verront s’afficher les données enregistrées dès le démarrage de leur entraînement. De plus, les pauses et les redémarrages sont détectés automatiquement dans les exercices de vélo ; les données reflètent donc de manière plus précise le temps passé en mouvement et à l’arrêt, par exemple au feu rouge.

L’Apple Watch peut mesurer plus précisément les calories dépensées en activité sur un vélo électrique, grâce à la mise à jour d’un algorithme qui analyse les données GPS et la fréquence cardiaque afin d’identifier si vous pédalez avec une assistance ou à la seule force de vos jambes. Un nouveau retour audio annonce automatiquement les objectifs atteints et la progression des anneaux Activité via le haut-parleur intégré de l’Apple Watch, vos AirPods ou tout autre casque ou écouteurs Bluetooth. L’idée est de favoriser une concentration maximale pendant les entraînements intenses comme la course ou le fractionné.

Enfin, depuis son lancement en 2018, la Détection des chutes a démontré son efficacité. Cet outil précieux est capable de détecter si vous restez immobile pendant environ une minute après une mauvaise chute, et de vous mettre en relation avec les services d’urgence. Avec watchOS 8, les algorithmes de détection des chutes ont été mis à jour et optimisés pour détecter les chutes pendant différents types d’exercices, et reconnaître, par exemple, le mouvement et l’impact spécifiques d’une chute à vélo.

La gamme Apple Watch

La collection Apple Watch Series 7 dévoile cinq nouveaux coloris de boîtier en aluminium : minuit, lumière stellaire, vert, un nouveau bleu et (PRODUCT)RED. Elle s’accompagne d’une toute nouvelle gamme de bracelets compatibles avec tous les modèles d’Apple Watch. Elle reste compatible avec les anciens modèles de bracelets Apple Watch. Les modèles d’Apple Watch en acier inoxydable, Apple Watch Edition, Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 conservent leurs coloris existants.

Pour l’Apple Watch Nike et l’Apple Watch Hermès, de nouveaux bracelets et cadrans exclusifs sont également proposés cet automne. Une nouvelle version de la Boucle Sport Nike, proposée en trois coloris, intègre dans son tissage le Nike Swoosh et le texte du logo. Elle est assortie avec le nouveau cadran Nike Rebond, qui s’anime dès que l’on touche l’écran, fait tourner la Digital Crown ou bouge le poignet.

En plus des nouveaux coloris des gammes Classique, Attelage et Jumping, l’Apple Watch Hermès s’enrichit de deux nouveaux styles. Le bracelet Circuit H reproduit l’élégant motif de la chaîne d’ancre emblématique d’Hermès, imprimée sur cuir Swift, assorti d’un cadran coordonné. Le bracelet Gourmette Double Tour est un hommage aux colliers Hermès des années 1930, dont les maillons s’entremêlent harmonieusement sur un cuir souple Barénia fauve. Cet élégant bracelet, inspiré du motif de chaîne iconique, s’enroule deux fois autour du poignet.

Apple Fitness+

Lundi 27 septembre, Apple Fitness+, le premier service de fitness entièrement conçu pour l’Apple Watch, proposera un nouveau type d’exercice physique avec le Pilates, ainsi qu’un moyen simple de pratiquer la pleine conscience n’importe où et n'importe quand avec la méditation guidée. Fitness+ lance également un nouveau programme, Exercices de préparation pour la saison de ski, animé par le double médaillé olympique et cinq fois champion du monde Ted Ligety, aux côtés de la coach Fitness+ Anja Garcia. Cet automne, Fitness+ proposera Exercices en groupe avec SharePlay, pour s’entraîner avec jusqu’à 32 personnes en simultané, afin d’entretenir ensemble sa motivation.

D'ici la fin de l’année, Fitness+ sera proposé dans 15 autres pays : Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Brésil, Colombie, Émirats arabes unis, Espagne, France, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Portugal, Russie et Suisse. Le service y sera disponible en anglais sous-titré en six langues, pour que davantage de personnes à travers le monde puissent profiter des exercices proposés par l’équipe de coachs dans une approche inclusive.

L’Apple Watch et l’environnement

L’Apple Watch Series 7 s’inscrit dans la lignée de l’engagement d’Apple en faveur de l’environnement, en mettant en œuvre plus de composants recyclés que les modèles précédents. Tous les aimants ainsi que le Taptic Engine sont composés de terres rares 100 % recyclées. Le produit comprend du tungstène recyclé à près de 100 %, et le boîtier des modèles en aluminium est composé d’un matériau entièrement recyclé. De plus, l’Apple Watch Series 7 est exempte de substances chimiques dangereuses comme le mercure, le PVC, le béryllium et les RFB.

Apple a atteint la neutralité carbone pour ses activités de gestion de l’entreprise au niveau mondial, et vise un impact climatique net nul d’ici à 2030 à l’échelle de son activité, y compris pour ses chaînes logistiques de fabrication et le cycle de vie de tous ses produits. Ce qui signifie que chaque appareil Apple vendu, de la fabrication des composants, l’assemblage, le transport, l’utilisation et la recharge, jusqu’à son recyclage et la récupération de ses matériaux, sera 100 % neutre en carbone.