Apple Watch Series 6 et SE : prix, date de sortie, caractéristiques, les nouvelles montres d'Apple sont de sortie !

C'est durant sa keynote qu'Apple a dévoilé de toutes nouvelles montres alléchantes : la Apple Watch Series 6 et la Apple Watch SE. D'un côté, la firme américaine mise tout sur la santé, de l'autre, sur un appareil classique et accessible. Mais pour le coup, nous laissons la parole au géant.

Voici donc ce qu'il faut retenir :

Apple Watch Series 6

La santé du futur. Dès à présent.

Mesurez votre taux d’oxygène dans le sang grâce à un capteur et à une app révolutionnaires. Faites un électrocardiogramme n’importe où, n’importe quand. Surveillez votre forme et vos statistiques d’un coup d’œil sur l’écran Retina toujours activé, encore amélioré. Avec l’Apple Watch Series 6, une nouvelle vie s’offre à vous. Toujours plus saine, plus active et plus connectée.

Santé

Mesurez votre taux d’oxygène dans le sang¹ ou faites un électrocardiogramme n’importe où, n’importe quand².

Suivez votre activité physique, jour après jour. Mesurez précisément vos entraînements préférés.

Avec la fonctionnalité Appel d’urgence et la détection des chutes, vous pouvez être tranquille.

Avec l’écran Retina toujours activé de l’Apple Watch, ce qui compte reste visible en permanence. Plus besoin d’avoir votre iPhone sur vous.

Apple Watch SE

Tout pour plaire. Même le prix.

Un grand écran Retina pour en voir plus d’un seul coup d’œil. Des capteurs de pointe pour suivre toutes vos activités. Des fonctionnalités puissantes pour veiller sur votre sécurité et votre santé. L’Apple Watch SE multiplie les talents. Pour un prix étonnant.