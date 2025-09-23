ARC Raiders : nouvelle bêta ouverte et Deluxe Edition pour l'extraction shooter

Une nouvelle bêta pour ARC Raider





Embark Studios rappelle tous les Raiders pour un Server Slam à durée limitée, qui se déroulera du 17 au 19 octobre. ARC Raiders, le jeu d'extraction et d'aventure où chaque escouade trace sa propre route dans un immense sandbox PvPvE sortira le 30 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam & Epic Game Store). Les précommandes sont maintenant ouvertes.

Le mois dernier, des centaines de milliers de joueurs ont participé au Tech Test 2 sur PC et consoles, découvrant en avant-première l'intensité des combats en surface et la richesse du système de craft et de progression en sous-sol.

Comment accéder au Server Slam d'ARC Raider ?





Le Server Slam d'ARC Raider sera disponible dans le monde entier dès le 17 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam & Epic Game Store), sans préinscription requise. ARC Raiders invite les joueurs à revenir à la surface, pour se plonger une nouvelle fois dans les raids sur les Champs de Bataille du Barrage, et à découvrir des éléments de progression, d'artisanat et de systèmes de quêtes avant le lancement. En guise de remerciement, les participants recevront une récompense cosmétique exclusive de sac à dos, débloquée au lancement avec l'achat du jeu complet. Que vous soyez un joueur reprenant le jeu ou que vous n'ayez pas participé au Second Tech Test, c'est l'occasion pour tout le monde d'amener ses amis, de faire équipe et de gagner un souvenir unique dans le jeu pour s'en souvenir. Veuillez noter que la progression réalisée pendant le Server Slam ne sera pas transmise au lancement du jeu. Aleksander Grøndal, producteur exécutif chez Embark Studios, commente :

Nous sommes ravis d'accueillir les Raiders au Server Slam, c'est là que nous mettrons vraiment ARC Raiders à l'épreuve avant le lancement complet. Notre objectif est simple : faire en sorte que le 30 octobre, lorsque les serveurs seront mis en ligne, chaque joueur vive le jeu exactement comme nous l'avons prévu : peaufiné, équilibré et prêt à l'action. Merci de vous joindre à nous, préparons-nous à aller à la surface.

Contenu de l'édition Deluxe

Tenue légendaire : Valente Légendaire + variantes de couleurs

Sac à dos : Pathfinder

Fixation du sac à dos : Rouleau de couverture

Cosmétique pour le visage : cicatrice des lèvres

Skin : Cowboy Scrappy

Emote : Finger Gun : Tir rapide

2,400 jetons Raider

+ Bonus de précommande du pack Lucky Duck

+ Bonus de précommande du pack Astro

Bonus de précommande de l'édition Deluxe : Astro Bundle

Tenue légendaire : G-Suit + variantes de couleurs

Sac à dos : Salvager

Fixation du sac à dos : Souvenir du vaisseau spatial

Bonus de précommande des éditions Standard et Deluxe : Lucky Duck Bundle

Sac à dos : Nouveau-né

Breloque sac à dos : Canard en caoutchouc doré

Les éditions Standard et Deluxe sont disponibles en précommande dès aujourd'hui sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam et l'Epic Games Store. ARC Raiders sortira le 30 octobre 2025 sur PC par l'Epic Games Store et Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et en streaming cloud sur NVIDIA GeForce NOW. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Cdiscount.

