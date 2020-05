Arkane : du gameplay des projets abandonnés Ravenholm (Half-Life), LMNO et The Crossing dans un documentaire

Arkane Studios fête en ce moment ses 20 ans, avec notamment un Arx Fatalis à récupérer gratuitement sur PC et différentes initiatives à venir. L'équipe lyonnaise créée par Raphaël Colantonio, désormais à la tête de WolfEye pour concevoir Weird West, a eu droit à un beau cadeau pour lui et pour ses fans cette semaine avec la diffusion d'un long documentaire signée NoClip.

Le vidéaste Danny O'Dwyer nous offre un regard sur l'histoire du studio via des rencontres en ligne, à Lyon et à Austin. Et si les sujets de Dark Messiah, Dishonored et Prey sont bien évidemment évoqués, le plus intéressant réside certainement dans les discussions autour des projets abandonnés par Arkane. Après quelques images teaser, le documentaire nous propose de découvrir du gameplay à gogo de The Crossing, LMNO et Ravenholm, trois titres qui ne verront jamais le jour.



The Crossing devait être un FPS en collaboration avec Valve Software et le directeur artistique de Half-Life 2, Viktor Antonov. Il aurait dû nous faire visiter un Paris moderne en proie à des émeutes ayant causé la chute du gouvernement, mais aussi une capitale dans un univers parallèle où les Templiers ont pris le pouvoir des centaines d'années plus tôt. Sa grande force aurait été la fonctionnalité CrossPlayer, permettant à un Archon doté de pouvoirs spéciaux d'autoriser jusqu'à trois joueurs à prendre la place des IA ennemies. Cette vision du multijoueur asymétrique existe désormais dans plusieurs productions, mais aurait été très originale à l'époque. S'il a été arrêté, c'est que le partenariat avec Valve ne se passait pas bien, et qu'Electronic Arts est arrivé avec une proposition de co-développement avec EA Los Angeles sur LMNO, écrit par Steven Spielberg, qui aurait dû produire un film en lien en parallèle.

L'idée était là de faire un jeu d'aventure à la première personne, avec des éléments de RPG et d'enquête, mené par Doug Church, Randy Smith et Habib Zargarpour. Le récit tournait autour d'un personnage chargé d'extraire une femme de prison : la mission prenait une autre tournure quand il se rend compte qu'il s'agit d'une extraterrestre enfermée au laboratoire X-CAP. LMNO aurait dû prendre la forme d'un road trip où nous devions chaperonner l'alien Eve, alors que l'histoire changeait suivant notre relation avec elle. Arkane Studios s'était chargé de créer une station-service, mais n'a pas œuvré longtemps avant que le projet soit abandonné, ce qui ne l'a pas empêché de parcourir les États-Unis pour faire du repérage. Le gameplay comprenait des déplacements façon parkour et des combats à main nue. LMNO a été annulé brutalement par EA, au grand dam des développeurs.

Vient ensuite le gros morceau : Ravenholm, un temps surnommé à tort Half-Life 2: Episode Four par les fans, mais qui aurait plutôt dû être un spin-off. Il aurait dû nous faire incarner le Lieutenant Adrian Shepard d'Opposing Force pour collaborer avec Père Grigori dans un bâtiment servant d'asile et d'hôpital d'enfant, transformé en centre d'expérimentation. Une alpha incomplète existe encore sur certains PC chez Arkane, l'occasion d'apprécier du gameplay avec des crabes de têtes et des singes qui ont peur de la lumière. Neuf missions étaient presque prêtes, avec quelques transitions et phases de véhicules manquantes. Il y avait déjà un tas de sources d'amusements, du pistolet à clou permettant de créer des arcs électriques au fusil à plasma chargé en passant par des pièges. Père Grigori aurait mené en parallèle des expériences sur les crabes de tête en s'injectant leur sang, quitte à en devenir accroc et petit à petit voir son corps muter. Le projet a été arrêté par Valve pour des raisons de budget, et même si Arkane a tout fait pour le convaincre en lui mettant une alpha jouable sous les yeux, il s'est arrêté là.

Ce très intéressant et riche documentaire n'est pas encore traduit en français, même si certains interlocuteurs s'expriment dans notre langue. Arkane Studios promet des sous-titres pour bientôt, alors vous pouvez mettre cette vidéo de côté pour la regarder plus tard si besoin.