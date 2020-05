Half-Life 2: Episode 4, des images du projet Ravenholm abandonné par Arkane diffusées pour la première fois

Tous les fans de Half-Life rêvent d'un Half-Life 3, surtout maintenant que la franchise a été relancée par un très réussi Half-Life: Alyx. Après Half-Life 2: Episode Two en 2007, Valve Software avait pourtant bien lancé un Half-Life 2: Episode Three, qui aurait dû conclure l'arc Half-Life 2 et paver le chemin jusqu'à la suite, mais aurait été abandonné en raison de ses ambitions trop importantes.

Ce qui est moins connu, c'est qu'avant de concentrer tous ses vains efforts sur cet Episode Three, Valve avait un temps imaginé un projet dont le nom de code était Half-Life 2: Episode 4 (ou plutôt Half-Life 2: Episode Four, selon la graphie officielle), censé être un spin-off à l'histoire indépendante. Le projet était en développement chez nos Lyonnais d'Arkane Studios entre 2006 et 2007 avec l'intitulé temporaire Return to Ravenholm. Il n'a quasiment jamais été évoqué publiquement, tout du moins jusqu'à présent.

NoClip, spécialisé dans les documentaires autour de l'industrie du jeu vidéo, a en effet pu rencontrer Arkane Studios pour un reportage qui sera mis en ligne ce 26 mai 2020 sur YouTube. Dishonored et Prey seront évoqués, mais nous allons aussi entendre parler des projets abandonnés des Français. Au programme : The Crossing, produit par Valve justement, LMNO, la collaboration avec Electronic Arts et Steven Spielberg, et ce fameux projet Ravenholm.

Une bande-annonce pour le documentaire est déjà en ligne, et nous montre que NoClip a pu récupérer quelques images des jeux en question, dont ce Half-Life 2: Episode Four, reconnaissable à son ATH affichant des jauges de santé et d'absorption chiffrées. Davantage d'éléments pourraient être montrés dans le reportage complet ce mardi, alors attendez-vous à en découvrir plus sur un nouveau pan de la tumultueuse histoire d'Half-Life.