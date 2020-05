Arkane Studios fête ses 20 ans en vidéo, détaille son programme des célébrations et offre Arx Fatalis

C'est le 12 octobre 1999 qu'a été fondé Arkane Studios à Lyon, mais c'est seulement maintenant que l'entreprise française célèbre son 20e anniversaire. Le studio s'est fait connaître aux débuts des années 2000 avec l'Action-RPG Arx Fatalis puis Dark Messiah of Might and Magic. Une filiale a ensuite ouvert ses portes à Austin en 2005. Licence majeure de son catalogue, Dishonored lui a ensuite valu le rachat de Zenimax en 2010 suite au premier épisode, et deux autres épisodes ont suivi. Hormis le reboot de Prey, le studio a aidé au développement des deux derniers Wolfenstein parus en 2019 et va nous proposer une licence inédite dans un avenir proche avec DEATHLOOP, un titre encore nimbé de mystère.

Pour fêter son anniversaire, Arkane ne fait pas les choses à moitié avec trois semaines de célébrations marquées par des concours, aperçus des coulisses, sessions Ask Me Anything sur Discord et Reddit, et lives en tout genre sur la chaîne Twitch de Bethesda.

Il y aura visiblement à gagner une bien belle PS4 Pro collector, avis aux intéressés !

Et dans l'immédiat, vous pouvez récupérer gratuitement Arx Fatalis via le tout nouveau programme Arkane Outsiders. Pour cela, rendez-vous sur le site Arkane20 et cliquez sur « Rejoignez Arkane Outsiders » puis « Rejoindre » en étant connecté à votre compte Bethesda et en ayant au préalable accepté de recevoir des e-mails de la part de l'éditeur. En vous connectant depuis le launcher, Arx Fatalis se trouvera directement dans votre bibliothèque, rien de plus simple. Pour information, il ne pèse que 769,62 Mo. Attention toutefois, l'opération prendra fin le 31 mai à 16h00 !

Un exemplaire numérique de l'artbook The Art of Arkane est aussi offert à l'inscription, mais pour le télécharger, il faut cette fois vous rendre dans votre historique de transactions ici. De nombreux fonds d'écran sont également disponibles au téléchargement si le cœur vous en dit. Pour finir, nous vous laissons avec un message du studio :

Il y a vingt ans, Arkane Studios ouvrait ses portes à Lyon, en France, avant de s'étendre avec un second studio à Austin, au Texas. Pendant vingt ans, les larmes, les rires, et la quête de perfection ont donné vie à des mondes incroyables, des histoires inoubliables, et au dévouement envers la liberté des joueurs. Les équipes de Lyon et d'Austin sont ravies d'avoir pu vous transporter vers tant de mondes étranges et fascinants au cours de ces deux décennies. Des donjons sombres d'Arx Fatalis et de la majesté corrompue de Dunwall jusqu'aux panoramas ensoleillés de Karnaca et aux corridors inquiétants de Talos I, nous sommes honorés que vous ayez choisi de nous suivre dans ces aventures.

Nous sommes nombreux à vivre une époque difficile, inquiets, isolés, et contraints à rester à notre domicile. Mais nous sommes convaincus que les jeux ont le potentiel de rassembler les gens, et que de meilleurs jours nous attendent. Nous sommes heureux de faire partie de vos vies en vous permettant de vous divertir un tant soit peu pour illuminer votre journée, ou en vous proposant quelque chose de plus profond, comme une rencontre éblouissante. Tout cela nous rassemble autour des moments de joie et de douleurs que nous vivons tous.

Nous créons des jeux parce que nous les aimons, mais aussi parce que nous adorons voir vos réactions et entendre vos histoires. Alors, à 20 ans de plus. Prenez tous soin de vous, et continuez de trouver de la joie dans les jeux vidéo. Nous avons hâte de vous montrer ce qui vous attend dans DEATHLOOP, et dans d'autres projets.