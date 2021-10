Arkane Studios Lyon : le directeur s'en va

Vous connaissez sans doute maintenant bien Arkane Studios, un développeur français à l'origine basé à Lyon, mais qui a également ouvert une branche à Austin au Texas. Le studio a des jeux cultes à son actif, comme Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, les Dishonored, le reboot de Prey ou tout récemment Deathloop.

Mais en France, il y a du changement, le directeur général Romuald Capron vient d'annoncer son départ d'Arkane Studios Lyon, après plus de 16 ans passés dans cette équipe. Il avait rejoint le studio en 2005 en tant que COO et directeur de production, avant de devenir directeur du studio en avril 2019.

Un poste sans aucun doute éreintant, Romuald Capron explique qu'il quitte Arkane en très bons termes, il veut « essayer quelque chose de nouveau » et surtout passer un peu plus de temps avec sa famille. Il se félicite du lancement réussi de Deathloop et laisse les clés du studio à Dinga Bakaba, réalisateur et co-directeur créatif, ainsi qu'au directeur artistique et co-directeur créatif Sébastien Mitton, au directeur technique Hugues Tardif et au producteur exécutif Morgan Barbe.

En interne, il y a donc du changement, mais Romuald Capron est certain qu'Arkane Studios Lyon « continuera à entreprendre des projets ambitieux et innovants ». Le studio appartient pour rappel à Bethesda, racheté l'année dernière par Microsoft. Vous pouvez retrouver Deathloop en Metal Plate Edition à 64,99 € sur Amazon.

