Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 37) : la boucle temporelle d'Arkane séduit les joueurs

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile la liste des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France en version physique. Et une fois encore, la Switch n'est pas la seule à dominer, c'est d'ailleurs un jeu sur PlayStation 5 qui se hisse cette semaine en tête du classement, un titre signé Arkane Studios.

Deathloop est donc sur la plus haute marche du podium, les jeux Switch Mario Kart 8 Deluxe et WarioWare: Get It Together! ne sont cependant pas très loin. Enfin, NBA 2K22 est là pour clôturer ce classement, sur PS4 et PlayStation 5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 septembre 2021 :