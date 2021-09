TEST de WarioWare: Get It Together!, Wario et ses amis à l'assaut des bugs

Une histoire d'humour





La franchise WarioWare a connu la traversée du désert, le dernier épisode date de 2018, mais il s'agissait d'une grosse compilation (avec des inédits) de mini-jeux bien connus des fans. Mais voici que la licence est de retour en 2021 avec WarioWare: Get It Together!, un épisode tout frais tout neuf exclusif à la Nintendo Switch et avec de la coopération. Mais Wario reste Wario...

C'est répétitif, mais cela a au moins le mérite d'être court et intense.

WarioWare: Get It Together! débute dans les locaux de WarioInc., studio de développement géré par l'antihéros de l'univers Nintendo. Lui et son équipe viennent de terminer leur jeu sur une console portable, qui se révèle être défectueuse à cause de bugs et qui aspire tous les développeurs dans son monde virtuel. Le seul moyen de s'en sortir, c'est que Wario retrouve tous ses amis dans différents niveaux infestés de bugs. Bon, le scénario n'a rien de palpitant, nous retrouvons la patte de la franchise avec un humour très particulier, très japonais, mais souvent bas de plafond et gênant. L'histoire se déroule de manière convenue, avec une petite blague à la fin sur les studios de développement, cocasse venant... d'un studio de développement. Au moins, aucun bug à signaler dans le vrai jeu, c'est déjà ça ! Cette fois encore, le titre a droit à un doublage partiel en français (avec de grands noms comme Frédéric Soutrelle, Donald Reignoux, Martial Le Minou ou encore Geneviève Doang), mais malheureusement, nous n'entendons que des débuts de phrases ou des interjections.

Entre ces rares moments scénarisés, nous avons donc le cœur de WarioWare: Get It Together!, à savoir les mini-jeux. La recette ne change pas, vous avez à chaque fois quelques secondes pour réussir un défi basé sur la physique, la réflexion ou la rapidité, mettant à rude épreuve les nerfs des joueurs et les capacités des personnages. Car oui, au fil de l'aventure, d'autres amis rejoignent Wario, avec des pouvoirs « uniques », mais qui tournent quand même en rond, à tel point que de nombreux mini-jeux peuvent être accomplis avec plusieurs personnages différents. Le joueur enchaîne les défis, arrive au boss (souvent décevant par sa simplicité ou son manque d'originalité par rapport aux mini-jeux classiques), le bat et... fin du niveau, il est déjà temps de passer au suivant. Oui, c'est répétitif, mais cela a au moins le mérite d'être court et intense, la cadence s'accélérant au fur et à mesure, laissant parfois une fraction de seconde pour comprendre le défi et réussir le mini-jeu. Si vous perdez vos vies, pas de panique malgré le Game Over, il est possible de dépenser quelques points pour continuer dans le niveau, la difficulté n'est pas bien relevée, mais certains mini-jeux sont quand même très flous et frustrants, d'autant que parfois, le héros jouable n'est clairement pas adapté à la situation.

En plus de ce mode Histoire très convenu et finalement peu marquant, nous avons droit à d'autres modes additionnels pour nous amuser en solo ou en coopération. Car oui, WarioWare: Get It Together! est jouable à deux joueurs dans le mode Histoire, et jusqu'à quatre joueurs dans les Modes variés, une sélection de mini-jeux adaptés pour s'amuser à plusieurs.

C'est coloré, avec des mises en scène loufoques et des styles visuels variés.

En plus de cela, les joueurs ont accès à la Coupe Wario avec encore des variations de mini-jeux pour gagner des points, servant à continuer après un Game Over, mais surtout à débloquer un tas de cadeaux et éléments cosmétiques pour les personnages. Et pour tout obtenir, il faudra farmer pendant de longues heures. Enfin, le menu principal permet de retrouver des Missions, de petits objectifs octroyant encore des points, ainsi que la liste des personnages et la Wariopédie présentant tous les mini-jeux, à condition de les avoir faits au moins une fois. Malgré la grande répétitivité du titre, cela offre quand même une belle rejouabilité, le titre est à garder dans un coin pour faire quelques parties entre amis de temps en temps.

Visuellement parlant, là encore, WarioWare: Get It Together! est assez prévisible si vous connaissez la licence. C'est coloré, avec des mises en scène loufoques et des styles visuels variés, allant du dessin volontairement enfantin aux véritables photographies animées, la cohérence n'est pas au rendez-vous et c'est de temps en temps presque effrayant, mais au moins, les yeux du joueur ne s'ennuient pas. Mais parfois, c'en est trop et il est compliqué de s'y retrouver dans certains défis à cause de la surcharge d'informations visuelles. Et nous nous serions bien passé des petites blagues autour des w.c., préférant largement l'excellent niveau bourré de références aux franchises Nintendo, plus inventif et approprié. Côté audio aussi, c'est un peu l'agression, outre les rares voix déjà mentionnées, nous avons une musique électronique qui s'accélère au fur et à mesure du niveau, un tas de bruitages parfois confus, le joueur baisse rapidement le volume de la console sous peine de ressortir de sa session de jeu avec une migraine. Enfin, du côté de la technique, WarioWare: Get It Together! est très propre en mode Portable, aucun défaut visuel ne vient entacher l'expérience sur ce point, un constat presque identique lorsque la Switch est branchée sur une TV avec son dock, avec ici un poil d'aliasing, mais il faut vraiment se concentrer pour le voir. Et vous n'avez pas le temps pour ça.

WarioWare: Get It Together! marque le vrai retour de la franchise sur le devant de la scène, exploitant les Joy-Con de la Nintendo Switch grâce à la coopération dans le mode Histoire et le multijoueur avec des Modes variés. Mais la licence n'évolue pas vraiment, nous retrouvons un humour potache, arrivant parfois à décrocher un sourire grâce un mini-jeu loufoque, mais globalement, c'est quand même assez gênant. Les mini-jeux ne réinventent rien eux non plus, il faut être vif et réactif, c'est intense, mais parfois frustrant à cause de défis un peu flous. Bref, un WarioWare convenu, qui rassasiera les fans en manque de nouveautés, mais c'est tout.

Vous pouvez retrouver WarioWare: Get It Together! à 39,40 € sur Amazon, 39,99 € à la Fnac et 54,99 € chez Micromania.

Notation Graphisme (Portable) 18 20 Graphisme (TV) 17 20 Bande son 15 20 Jouabilité 14 20 Durée de vie 15 20 Scénario 11 20 Verdict 13 20