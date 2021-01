Arkane Studios Austin : le directeur créatif de Dishonored, Harvey Smith, affirme travailler sur un nouveau projet

Alors que la branche lyonnaise d’Arkane Studios est en train de travailler sur Deathloop, un nouveau jeu encore non annoncé serait en développement chez Arkane Studios Austin. C’est en tout cas ce qu’a laissé penser Harvey Smith, le directeur créatif de la licence Dishonored, lors d’une interview accordée au site espagnol Vandal.

« Je ne travaille pas sur Deathloop. Je suis sur un autre projet avec les personnes qui ont conçu Dishonored et Prey » a-t-il affirmé. Il n’y a pas plus d’informations concernant le projet en question, mais cela pourrait être un nouveau Dishonored, une suite au remake de Prey, voire une toute nouvelle production. Wait and see...

Harvey Smith en a également profité pour parler de l’acquisition de Bethesda Softworks par Microsoft. Il a expliqué que cela n’avait pas réellement bouleversé son quotidien et que Bethesda et la firme de Redmond allaient de pair.

Je ne peux pas en dire plus sur le sujet puisque moi-même, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, je n’ai pas remarqué de gros changements chez Arkane. Si je devais imaginer un seul partenaire idéal pour Bethesda, entre tous les éditeurs et toutes les personnes que je connais qui travaillent pour eux, je ne vois pas mieux que Microsoft. Bethesda et Microsoft vont parfaitement ensemble.

