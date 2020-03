Assassin's Creed Unity : voici le jeu le plus vendu au monde en février 2020 !

Un rapport en provenance de GamesIndustry stipule qu'Assassin’s Creed Unity, sorti en novembre 2014, est le titre le plus vendu à la surface globe en février 2020. La vraie question est de savoir comment la production d'Ubisoft, qui avait pourtant reçu un accueil mitigé lors de sa sortie, a pu se retrouver tout en haut des marches. La réponse est assez simple... Le titre était affiché à tout petit prix (quelques centimes) sur les boutiques Steam coréenne et indonésienne ; forcément, les joueurs ont craqué.



Pour rappel, le jeu a connu un lancement un brin difficile, mais Ubisoft a su rebondir pour proposer une expérience agréable. Pour ceux qui ne connaissent pas cette aventure, Assassin's Creed Unity, c'est ça :

Assassin's Creed Unity est un jeu d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Paris pendant la Révolution française. Vous pourrez maintenant personnaliser votre héros, Arno, en choisissant son équipement. Cela aura un impact sur l'aspect visuel, mais aussi sur le gameplay. En plus de la campagne solo, Assassin's Creed Unity permet de jouer à 4 dans des missions additionnelles scénarisées. Assistez aux moments clés de l'Histoire de France, dans le monde ouvert le plus crédible et vivant jamais créé.