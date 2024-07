Assassin's Creed: Forgotten Temple, la suite de Black Flag avec Edward Kenway bientôt en format relié !

Les fans de la licence Assassin's Creed vont encore avoir de quoi faire dans les prochaines années, avec dès le 5 novembre prochain l'épisode au Japon Assassin's Creed Shadows. Récemment, Yves Guillemot confirmait le développement de remakes sans en préciser la nature, bien que des rumeurs d'une source fiable veulent que l'un d'eux soit Assassin's Creed IV: Black Flag, l'épisode centré sur la piraterie dans les Caraïbes avec Edward Kenway. Ce dernier a fêté en octobre dernier son dixième anniversaire, mais il ne marquait pas la fin des aventures du Gallois. En effet, un webcomic baptisé Assassin's Creed: Forgotten Temple a été lancé en avril 2023 sur la plateforme WEBTOON et compte à présent 63 épisodes, le prochain devant justement sortir ce lundi.

Si nous en reparlons, c'est parce que Mana Books va nous en proposer une édition physique d'ici quelques mois dans sa collection Pixel ! Avec de nombreux ouvrages de la licence à son actif, cela n'a rien d'étonnant après tout. Le premier tome d'Assassin's Creed: Forgotten Temple sortira donc au format relié le 5 septembre. Cet ouvrage entièrement en couleur comprendra 216 pages et sera vendu 12 €, avec un sens de lecture classique de gauche à droite. Pour rappel, il s'agit d'une collaboration entre Ubisoft et Tabii et ARC de REDICE STUDIO mettant en scène Edward Kenway en mer de Chine. Vous trouverez ci-dessous quelques planches pour vous donner une idée du rendu, bien plus agréable à la lecture que le format numérique d'origine... Reste à savoir combien d'épisodes seront intégrés à chaque tome.

Edward Kenway reprend la mer pour une aventure inédite en Asie ! Plongez au cœur de l’action, en quête d’un mystérieux trésor. Dans cette course palpitante, Assassins et Templiers ne sont pas les seuls à convoiter ces richesses… Embarquez aux côtés du plus astucieux des pirates, dans un périple épique à travers la mer de Chine.

Si Assassin's Creed: Forgotten Temple vous intéresse, il est d'ores et déjà disponible en précommande à la Fnac.