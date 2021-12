Assassin's Creed : un journal des développeurs pour les Récits Croisés et un nouveau format Unlocked résumant l'histoire de Kassandra diffusés

Ubisoft ne s'est pas contenté de présenter L'Aube du Ragnarök, une extension massive pour Assassin's Creed Valhalla, en début de semaine, mais a aussi lancé deux nouvelles histoires liées au personnage de Kassandra à la fois dans l'aventure d'Eivor et dans Assassin's Creed Odyssey avec une collaboration Récits Croisés, ou Crossover Stories en anglais. C'est la directrice créative associée Clémence Nogrix et le directeur de jeu Pierre-Luc Vachon qui nous en parlent dans un journal des développeurs en vidéo, mais attention aux spoilers si vous désirez conserver toute la surprise en jouant concernant certains éléments. Et bien que nous ayons le choix de notre personnage dans les deux jeux, seule Kassandra apparaît dans Valhalla puisqu'Alexios n'est pas canon en tant que protagoniste.

Et puisque la mistios ou Porteuse d'aigle, c'est selon, a les projecteurs braqués sur elle, l'éditeur en a profité pour lancer un nouveau format de vidéo appelé Assassin's Creed Unlocked, qui récapitule les évènements majeurs d'Odyssey entourant l'héroïne pour premier épisode. Si vous comptez jouer au jeu, notamment via son week-end d'accès gratuit qui débute ce jeudi, il est donc préférable de passer votre chemin. Sinon, il s'agit là d'un bon moyen de vous rafraîchir la mémoire. En plus, c'est Melissanthi Mahut qui fait office de narratrice, dont vous reconnaîtrez la voix si vous avez joué en anglais, puisqu'elle est la doubleuse de Kassandra.

