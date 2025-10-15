Assassin's Creed : le responsable de la licence quitte Ubisoft, y a-t-il du souci à se faire ?

Un départ marquant pour la licence





Depuis le début du mois, les actualités entourant la licence Assassin's Creed sont multiples, mais pas toutes enthousiasmantes pour les joueurs. Outre la révélation du DLC Valley of Memory pour Mirage qui sortira le mois prochain, la fin d'année devrait également être marquée par l'arrivée de Shadows sur Switch 2. En revanche, le projet Scarlet d'Ubisoft Québec ne verra jamais le jour, annulé il y a déjà un bon moment... Depuis le 1er octobre, la licence est officiellement entre les mains des Studios Vantage, nouvelle filiale d'Ubisoft avec à sa tête Christophe Derennes et Charlie Guillemot. Le premier impact visible de ce changement a pu être constaté par les employés ce mardi avec l'annonce du départ de Marc-Alexis Coté après 20 ans passés chez l'éditeur...

Parmi ses contributions sur Assassin's Creed, son équipe à Québec avait travaillé sur le Domaine Davenport d'AC3, puis il a été directeur créatif sur le DLC La Tyrannie du Roi Washington et Assassin's Creed Syndicate, avant de passer producteur sur Odyssey. Depuis 2022, il occupait le poste de vice-président producteur exécutif de l'entièreté de la licence et c'est donc lui qui avait annoncé cette nouvelle ère débutée avec Shadows et son Animus Hub. Vous pouvez retrouver ci-dessus son intervention de l'an dernier dans le cadre des BAFTA, où il revenait sur l'ensemble de la saga et expliquait sa vision pour l'avenir.

Une proposition qui n'a pas abouti





Ce départ relayé par VGC rapporte qu'une note a été diffusée en interne ce mardi, provenant des responsables des Studios Vantage. Ils déclarent qu'un poste au sein de la direction de cette nouvelle entité lui a été proposé, mais qu'il a décliné l'offre et décidé de partir. Les raisons du pourquoi il n'a pas accepté ne sont évidemment pas données, mais la nouvelle équipe souhaitait clairement qu'il reste.

Pourrait-il s'agir d'un différend créatif quant à l'avenir d'Assassin's Creed ? Si tel est le cas, espérons juste que cela bénéficie aux joueurs à l'arrivée. Et à ce sujet, nous avons vu passer pas mal de personnes se réjouir de l'annonce, les jeux d'Ubisoft Québec ayant fortement divisé la communauté au fil des années.

Bien que nous soyons déçus par sa décision, nous comprenons et respectons les attentes et les priorités de MAC concernant la création et l'avenir des Studios Vantage. Malheureusement, malgré plusieurs opportunités de rejoindre l'équipe de direction chargée de définir notre orientation stratégique, MAC a décliné respectueusement cette offre et a décidé de débuter le prochain chapitre [de sa carrière] ailleurs. Permettez-moi de conclure en exprimant notre profonde gratitude pour les nombreuses contributions de MAC au fil des ans. En tant que producteur exécutif et vice-président d'Assassin's Creed, il a joué un rôle déterminant dans le succès d'AC, et son impact s'est fait sentir auprès de nos équipes et de nos joueurs.

Un porte-parole d'Ubisoft a ensuite confirmé l'information, sans en dévoiler davantage :

Suite à la restructuration organisationnelle annoncée en mars 2025, Marc-Alexis Côté a choisi de poursuivre une nouvelle voie en dehors d'Ubisoft. Bien que nous soyons attristés par son départ, nous sommes convaincus que nos équipes talentueuses perpétueront les fondations solides qu'il a contribué à bâtir. Nous sommes profondément reconnaissants de l'impact qu'il a eu au fil des ans, notamment en contribuant à façonner la marque Assassin's Creed telle qu'elle est aujourd'hui. Son leadership, sa créativité et son dévouement ont laissé une empreinte durable sur nos équipes et nos joueurs. Nous le remercions sincèrement pour ses nombreuses contributions et lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses futurs projets.

